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Seleção Brasileira

Danilo é cortado dos amistosos da Seleção contra Japão e Singapura

Jogador do Botafogo sofreu uma lesão no adutor e não disputará os últimos amistosos do Brasil em 2026

Danilo fica fora de amistosos da Seleção - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Danilo fica fora de amistosos da Seleção - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A CBF anunciou na noite desta quarta-feira (4/11) o corte do volante Danilo para os amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura. O jogador do Botafogo, que está fora do jogo contra o Atlético nesta quarta-feira (4/11), sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa. O técnico Carlo Ancelotti não vai convocar ninguém no lugar do jogador.

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Nesta Data Fifa de novembro, a Seleção Brasileira terá dois jogos no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro confronto diante do Japão será no dia 14, às 7h15 (de Brasília), e o segundo, contra os anfitriões, será no dia 17, às 7h (de Brasília).

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Nesta semana, Danilo fez treinamentos em campo, mas separado do elenco. Na noite desta quarta, antes de entrar em campo contra o Atlético-MG, o Botafogo, portanto, informou a lesão do jogador.

Como após a partida contra o Galo, o Botafogo só volta a atuar no dia 18 de novembro contra o Corinthians, a expectativa é que o jogador esteja à disposição para o decisivo confronto no Campeonato Brasileiro.

Por fim, Danillo é o artilheiro do Botafogo em 2026 com 13 gols marcados. São quatro a mais que o vice-artilheiro do time, Arthur Cabral, que soma nove gols.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 04/11/2026 21:03
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