São Paulo paga dois meses de direitos de imagem atrasados

O São Paulo contou com mais uma boa notícia antes do clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira (4/11), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. A diretoria pagou dois meses de direitos de imagem que estavam atrasados, mas os jogadores permanecem com um mês em atraso. A informação é do "ge".

Além disso, a diretoria do São Paulo também acertou uma das parcelas do acordo feito no início do ano relativo aos meses de imagem do ano passado. Tal acordo, porém, ainda tem outras parcelas em atraso.

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Na última terça-feira (3), o Tricolor paulista recebeu um aporte de R$ 50 milhões do novo contrato com a Ticketmaster, nova tiqueteira do clube, e com o dinheiro em caixa, o clube decidiu acertar valores pendentes.

O contrato da Ticketmaster com o São Paulo prevê o pagamento de R$110 milhões em três parcelas. A primeira, em outubro, foi de 8 milhões. A segunda, nesta terça-feira, foi de R$50 milhões. Por fim, a terceira parcela está prevista para ser paga ainda em novembro, no valor de R$ 52 milhões.

Assim, a parceria entre São Paulo e Ticketmaster entrará em vigor apenas no dia 1º de janeiro de 2027, onde a empresa ficará responsável pelo ticketing emissão e venda de ingressos dos jogos do Tricolor. Os valores adiantados pela empresa são uma forma de empréstimo para aliviar a saúde financeira do clube. O São Paulo, no entanto, terá que quitar os valores com a renda dos jogos no Morumbis, com pagamentos mensais de R$ 1,8 milhão.