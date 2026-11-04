Líder Flamengo vence o Grêmio e fica cada vez mais perto do título

Pedro marca duas vezes na vitória do Flamengo sobre o Grêmio - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo está cada vez mais perto do título do Brasileirão. Nesta quarta-feira, 4/11, recebeu o Grêmio quase todo reserva e não falhou diante de um Maracanã com mais de 67 mil: 3 a 1. No primeiro tempo, Samuel Lino e Pedro (2) marcaram. Com a vantagem, o Rubro-Negro diminuiu o ritmo na etapa final. Assim, deu a chance do time gremista equilibrar as ações e diminuir o placar em bela cobrança de falta de Amuzu.

Assim, o Flamengo chega aos 76 pontos, abrindo seis de vantagem para o Palmeiras, que ainda joga na rodada diante do Remo, nesta quinta-feira. Apenas os dois correm atrás do caneco. Restam quatro jogos para o Flamengo e cinco para o Palmeiras, e os times ainda se enfrentarão (21/11, em São Paulo). Mas o Flamengo, pelo primeiro critério de desempate, número de vitórias, caso termine com a mesma pontuação do Palmeiras, será o campeão, seu segundo título seguido e o décimo na competição. Com 37 pontos, o Grêmio fecha a rodada na zona de rebaixamento.

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Grêmio reserva suportou no início

Com o Grêmio entrou no 4-3-3. Mas com um time quase todo reserva, incluindo as ausências de Weverton, seu melhor jogador, e Carlos Vinícius, seu melhor atacante. Afinal, O técnico Renato Gaúcho procurou descansar o time para a volta da semifinal da Copa do Brasil. não era de se esperar muito dos gaúchos. Assim, o Flamengo mandou em campo, chegando a bater 70% de posse diante de um adversário retrancado, que arriscava um ou outro contra-ataque. Com isso, não foi surpresa o Rubro-Negro começar em cima, num 4-3-3 ofensivo, e quase marcar aos dois minutos, com Varela (grande defesa de Gabriel Grando) e uma chance de Pedro.

Flamengo abre o ferrolho

O gol era questão de tempo e veio com Samuel Lino, aos 19. O atacante recebeu ótimo passe de Arrascaeta e chutou duas vezes para abrir o placar. Aos 27, Carrascal conseguiu excelente jogada, cortando Pedro Gabriel e Caio Paulista e dando passe para Pedro no contrapé de Kannemann. O atacante, na cara de Gabriel Grando, chutou para fazer 2 a 0.

O Grêmio só assustou uma vez, e assim mesmo numa pixotada de Pulgar, que pisou na bola dentro da área e deu a chance de Braithwaite, livre, finalizar para defesa parcial de Rossi. Villasanti (um dos únicos titulares, juntamente com Noriega) errou ao concluir a sobra. Mas a resposta do Flamengo veio com mais um gol. O cruzamento de Varela foi mal cortado por Marcos Rocha, e Lino ficou com a sobra e chutou para defesa parcial de Grando. Mas sobrou para Pedro, livre, fazer seu segundo gol no jogo, o quarto em duas partidas e o 20º no Brasileiro, apenas um atrás de Viveros (Athletico-PR). Com 30 gols, Pedro é o artilheiro do Brasil na temporada.

Gaúchos melhoram; Fla em ritmo de treino

Na etapa final, Renato voltou ao esquema com três zagueiros e um meio-campo mais congestionado, com Amuzu (um titular) entrando para dar maior velocidade ao ataque, o que fez o time ter um pouco mais de posse de bola. O Flamengo, nitidamente, jogou em ritmo de treino. Assim, o jogo ficou bem morno até os 27 minutos, quando Amuzu, o melhor do Grêmio, cobrou falta com categoria para fazer um golaço e diminuir o placar.

O Flamengo resolveu acordar e quase marcou quando Lino recebeu de Pedro, entrou livre e chutou. Mas a bola foi na trave. Perdeu um gol feito. Daí para a frente, raros ataques de perigo, a maioria do Grêmio, mas com o placar inalterado.

FLAMENGO 3×1 GRÊMIO

Brasileirão 2026 – 34ª rodada

Data: 4/11/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 67.164

Público pagante: 62.218

Renda: R$ 5.766.015,00

Gols: Samuel Lino, 19’/1ºT (1-0); Pedro, 27/1ºT 2-0); Pedro, 47’/2ºT (3-0); Amuzu, 23’/2ºT (3-1)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Emerson Royal, Intervalo); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Bruno Henrique, 29’/2ºT); Carrascal (Luiz Araújo, Intervalo), Samuel Lino (Freitas, 40’/2ºT) e Pedro (Saul, 46’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

GRÊMIO: Gabriel Grando; Marcos Rocha (João Pedro, Intervalo), Gustavo Martins, Kannemann (Krovinovic, 29’/2ºT) e Pedro Gabriel (Enamorado, Intervalo); Dodi, Noriega e Villasanti; Caio Paulista, Braithwaite (Matheus Nascimento, 40’/2ºT) e Tetê (Amuzu, Intervalo). Técnico: Renato Gaúcho.

>Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Cartões amarelos: Kannemann, Vilasanti (GRE)