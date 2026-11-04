Neymar manda recado para Lewis Hamilton antes do GP de São Paulo

No próximo final de semana, a Fórmula 1 será o centro das atenções na capital paulista. No domingo (8), o autódromo de Interlagos recebe o GP de São Paulo e uma das atrações é o piloto da Ferrari, Lewis Hamilton.

Heptacampeão da Fórmula 1, Hamilton vai bater a marca de 400 corridas na categoria justamente em Interlagos, no Grande Prêmio do país em que, recentemente, recebeu o título de cidadão honorário. Por isso, seu amigo de longa data, o craque Neymar, mandou um recado parabenizando pela marca.

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Em vídeo postado pela página da Ferrari, Neymar confirmou que estará presente no paddock de Interlagos, no domingo, e deixou uma mensagem celebrando o recorde do amigo, que fez a primeira pole position pela equipe italiana no GP do México, no último final de semana.





"Oi Lewis, parabéns por essa marca de 400 largadas. Estou feliz por você estar atingindo essa grande marca aqui no meu país, no Brasil, onde você é muito bem recebido. Você tem a cidadania brasileira praticamente, fico muito feliz. Vou estar lá te acompanhando, vendo, torcendo muito por você. Sabe que eu te amo, gosto muito de você, eu e minha família, meus amigos, a gente te admira demais. Tamo junto, meu irmão. Beijos", disse Neymar.

Além da marca de 400 corridas na carreira, Lewis Hamilton pode atinigir outra marca importante neste domingo. Caso termine a corrida na primeira colocação, Hamilton chegará a quatro vitórias em Interlagos, igualando o recorde de Michael Schumacher como maior vencedor da história do circuito.