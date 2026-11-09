NBB: Brasília enfrenta União Corinthians em Santa Cruz do Sul

O pivô bahamense Lathaniel Bastian em ação contra o Fluminense na pré-temporada do NBB - (crédito: YURI REUTERS)

"Aqui não, queridinha!" O bordão do locutor Rômulo Mendonça para os tocos na narração de partidas de basquete tem tudo a ver com um jogador do Brasília Basquete. Lathaniel Lavardo Bastian é o cara do time do Distrito Federal nesse quesito no ranking do NBB. Com 2,01m e 105kg, o jogador de 28 anos consta no Top 10 das intervenções contra quem se aproxima do aro dos extraterrestres na temporada de 2026/2027. Nascido em Nassau, Bahamas, ele tem três blocks.

Bastian é um dos trunfos do Brasília na segunda partida da turnê pelo Rio Grande do Sul. Depois de vencer o Caxias do Sul com autoridade no último sábado, a trupe do técnico Dedé Barbosa enfrenta o União Corinthians nesta segunda-feira, às 19h30, em Santa Cruz do Sul. É a última partida da equipe do DF antes do embarque para Medellín, na Colômbia, palco da segunda fase da Liga Sul-Americana contra o anfitrião Paisas, o Flamengo e o Boca Juinior da Argentina.

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A colaboração do pivô vai além dos três tocos importantes na campanha. A média pessoal é de 6,3 pontos por partida. Ele também tem sido relevante nos rebotes, com pelo menos três por jogo. Bastian é ainda mais importante para o Brasília no rodízio com a sensaçãi Kauan Raymundo. Eleito Destaque do Mês de Outubro do NBB e Destaque Jovem deste início de temporada, o jogador de 21 anos também merece descanso e tem o colega de equipe como um dos estepes.

O Brasília Basquete vem de uma vitória avassaladora contra o Caxias do Sul por 76 x 55. O time vinha de três derrotas consecutivas para o líder Minas, em Belo Horizonte, e os cariocas Flamengo e Botafogo, no Nilson Nelson. Kauan Raymundo, Martín Fernández e Cylla fizeram a diferença na Serra Gaúcha. Semifinalista na temporada passada, a equipe inicia a rodada na sexta posição. A missão no primeiro turno é se classificar para a Copa Super 8.



Programe-se

União Corinthians x Brasília Basquete

Quando: 9/11/2026 (segunda-feira)

Horário: 19h30

Onde: Ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS)

Transmissão: YouTube do NBB CAIXA