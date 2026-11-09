Candangão 2027: Sem verba, Taguatinga estuda desistir do campeonato

O Taguatinga (D) conquistou o acesso contra o Legião em 24 de outubro, no Serejão, na semifinal da Série B do Candangão - (crédito: Lucas Bolzan/FFDF)

Nove dias depois de conquistar o acesso à Série A do Campeonato do Distrito Federal, o tradicional Taguatinga vive um drama e arrisca desistir da participação no Candangão 2027. O prazo final para a renúncia ou a confirmação da vaga é o arbitral desta terça-feira. A Federação de Futebol do DF se reunirá com Brasiliense, Canaã, Capital, Ceilândia, Gama, Paranoá, Real Brasília, Samambaia, Sobradinho e Taguatinga para delegar sobre o torneio.

Questionado pelo Correio Braziliense sobre quem será o técnico do Taguatinga, o presidente Edmilson Marçal surpreendeu. “Nós ainda estamos correndo atrás de recurso. A coisa está complicada. Tem, inclusive, a possibilidade de a gente desistir por falta de recurso. Estou vendo umas últimas duas tratativas, mas pelo que eu vi, não vai entrar dinheiro. Sem recurso, pode ser pior entrar”, lamentou o dirigente do clube heptacampeão do DF.

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O Taguatinga confirmou o acesso em 24 de outubro ao eliminar o Legião. A tabela do Candangão será definida nesta terça-feira. A primeira rodada está prevista para o fim de semana de 9 e 10 de janeiro e encerramento em final única pré-agendada para 20 de março.

Edmilson Marçal faz uma estimativa de quanto o Taguatinga precisa para disputar o Candangão 2027. “O custo do futebol é muito relativo. O mínimo de estrutura é pelo menos R$ 150 mil. Eu tenho que ter atletas recebendo pelo menos um salário-mínimo e pagar as despesas normais. Estou considerando atletas de base, com ajuda de custo, essas coisas. Para bater de frente com clubes como Brasiliense e Gama, cerca de R$ 1 milhão”, calcula.

Tradicional no Distrito Federa, inclusive com participações no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Taguatinga tem sete títulos domésticos, o último deles na edição de 1993. “Eu tenho duas alternativas. Uma é disputar só com meninos sub-20. Mesmo assim, eu fiz o cálculos e não tenho de onde tirar os custos da estrutura. A outra é um pessoal que venha fazer tudo, trazer os atletas e bancar tudo, mas estou com problema de estrutura”, conta.

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Segundo o dirigente, o alojamento do Taguatinga para receber jogadores não está disponível. “Se estivesse pronto, eu conseguiria trazer alguns investidores com atletas que ficasse nesse alojamento, mas ainda falta R$ 100 mil para terminar”, estima.

Diante das duas alternativas, a mais provável para salvar a participação do clube seria a segunda. “Encontrar alguém para assumir 100% dos custos e tocar o time com recursos próprios, com os próprios atletas, o próprio treinador, mas até agora não encontramos ninguém. Chegando a conclusão que nós não temos dinheiro nem para a estrutura, aí é melhor não participar”, admite Marçal em meio à corrida por parceiros para o Taguatinga.

Prazo e desdobramentos

O Taguatinga tem até o arbitral desta terça para confirmar ou não a participação no Candangão 2027. Em caso de desistência, a vaga será ocupada pelo terceiro colocado na segunda divisão. O Legião seria o herdeiro do acesso. Uma outra hipótese é o Taguatinga confirmar a participação e desistir depois. Neste caso específico, o time é rebaixado, impedido de disputar a competição por duas temporadas e paga multa. Se a opção por não disputar for anunciada depois da divulgação da tabela, o Candangão 2027 será disputado por nove clubes e a FFDF aplicaria W.O. em cada uma das nove partidas do Taguatinga.

O Taguatinga é um dos dois times sem técnico definido para o Candangão 2027. O outro é o Paranoá. A reportagem entrou em contato com o presidente Kleber Moraes e ele também apresentou dificuldades para a montagem do time. "Foi um ano corrido devido à campanha (eleitoral), mas nós estaremos terça-feira no arbitral e vamos ver o que vamos fazer em 2027. Estamos voando baixo aí, mas a gente deve jogar (o Candangão)", disse, cobrando patrocínio e mais investimentos. "É um dos pontos que queremos discutir no arbitral".