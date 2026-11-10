Seleção Brasileira Feminina é convocada para amistosos

Lista divulgada nesta terça-feira por Arthur Elias é a última do ano - (crédito: Lívia Villas Boas/CBF)

A pouco mais de sete meses para o início da Copa do Mundo Feminina, Arthur Elias parece montar o elenco base para a disputa do mundial em solo brasileiro em 2027. Nesta terça-feira (10/11), o comandante seguiu o mesmo roteiro da convocação para os amistosos contra a Argentina no início de outubro, e não chamou atletas brasilienses que fizeram parte do ciclo.

As atacantes Gabi Portilho, Vic Albuquerque e Nycole Raysla, e as zagueiras Kaká e Tainara seguiram fora da lista montada por Arthur Elias. As atletas tinham ficado de fora da última convocação e não disputarão os amistosos diante do Japão nos dias 29/11 e 5/12, em solo japonês.

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Gabi Portilho segue em má fase nos Estados Unidos. A atacante do San Diego Waves não marcou nenhum gol com a camisa do clube, no qual atua desde março deste ano. A brasiliense ficou no banco de reservas nas últimas cinco partidas e não entra em campo desde setembro.

Por outro lado, Nycole e Vic Albuquerque são titulares absolutas em Benfica e Corinthians, respectivamente, mas não integram a Seleção Brasileira desde novembro 2024. Mesmo com o bom desempenho de ambas na temporada, Arthur Elias optou por chamar outras peças.

As zagueiras seguem fora da lista após sofrerem graves lesões na temporada. Kaká teve uma ruptura no ligamento deltoide e uma fratura na fíbula do tornozelo esquerdo e voltou a atuar pelo Boston Legacy no último mês de outubro.

Por outro lado, Tainara rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo e ficou de fora da temporada pelo Cruzeiro e não entra em campo desde março.

O Brasil também terá desfalques importantes para os amistosos contra o Japão. A atacante Kerolin sofreu uma lesão na perna direita e não foi chamada por Arhur Elias. A jogadora do Barcelona é uma das líderes do elenco para a disputa do Mundial.

Outra pauta na convocação de Arthur Elias foi sobre a Marta. A brasileira do Orlando Pride não é convocada desde junho, mas Arthur Elias ressalta a importância da jogadora de 40 anos para a disputa da Copa do Mundo em 2027:

"A Marta está totalmente nos planos. Para estar na Copa do Mundo, isso vai depender de todas as jogadoras, como ela vai estar na época da Copa. Temos um planejamento para ela, assim como para as outras jogadoras que vemos com mais chance de estar na Copa. O cuidado com ela, o contato com o clube, para que tenha uma pré-temporada e uma sequência no próximo ano com a Marta em alto nível, que é o que todos queremos", disse o técnico brasileiro após a convocação.

Confira a convocação da Seleção Brasileira Feminina para amistosos contra o Japão:

Goleiras: Lorena (Kansas City), Natascha (Palmeiras) e Lelê (Corinthians)

Zagueiras: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MÉX), Tarciane (Lyon), Mariza (Tigres-MÉX), Lauren (Atlético de Madrid) e Tayla (São Paulo)

Laterais: Isabela (PSG), Raissa Bahia (Palmeiras) e Aline Gomes (Pachuca-MÉX)

Meias: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Ary Borges (Angel City), Kaylane (Flamengo) e Yaya (PSG)

Atacantes: Marília (Crzueiro), Priscila (América-MÉX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid), Geyse (América-MÉX), Luany (Atlético de Madrid), Bia Zaneratto (Palmeiras), Adriana (Al-Qadsiah), Amanda Gutierres (Boston Legacy) e Gisele (Grêmio).

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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