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Arthur Elias diz que Marta está nos planos para Copa do Mundo de 2027

Aos 40 anos, atacante não foi convocada para os amistosos contra o Japão, mas pode disputar seu sétimo Mundial

Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, Marta ainda sonha com o título da Copa do Mundo - (crédito: Foto: Divulgação)
Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, Marta ainda sonha com o título da Copa do Mundo - (crédito: Foto: Divulgação)

O técnico Arthur Elias garantiu que Marta está nos planos da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Mesmo aos 40 anos, a atacante pode disputar seu sétimo Mundial. A jogadora, porém, ficou fora da convocação desta terça-feira (10) para os amistosos contra o Japão, marcados para os dias 29 de novembro e 5 de dezembro.

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Em entrevista coletiva após anunciar a lista de convocadas, o treinador afirmou que conta com a camisa 10 para a competição. A presença de Marta, no entanto, dependerá de seu desempenho até a divulgação da lista definitiva, prevista para maio de 2027.

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Dependerá, assim como para todas as jogadoras, do nível que apresentar no momento do anúncio da lista final para a Copa do Mundo, em maio, explicou Arthur Elias.

A última vez que Marta defendeu a Seleção foi em 5 de junho, na derrota por 1 a 0 para os Estados Unidos, em amistoso. O treinador afirmou que acompanha de perto a situação da atacante e mantém contato com o Orlando Pride, clube que ela defende nos Estados Unidos.

Queremos que ela consiga se preparar da melhor maneira possível para a próxima temporada e alcance seu melhor nível no ano que vem. É isso que todos desejamos, concluiu.

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RJ
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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 10/11/2026 20:20 / atualizado em 10/11/2026 20:20
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