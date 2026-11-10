Arthur Elias diz que Marta está nos planos para Copa do Mundo de 2027

Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, Marta ainda sonha com o título da Copa do Mundo - (crédito: Foto: Divulgação)

O técnico Arthur Elias garantiu que Marta está nos planos da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Mesmo aos 40 anos, a atacante pode disputar seu sétimo Mundial. A jogadora, porém, ficou fora da convocação desta terça-feira (10) para os amistosos contra o Japão, marcados para os dias 29 de novembro e 5 de dezembro.

Em entrevista coletiva após anunciar a lista de convocadas, o treinador afirmou que conta com a camisa 10 para a competição. A presença de Marta, no entanto, dependerá de seu desempenho até a divulgação da lista definitiva, prevista para maio de 2027.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Dependerá, assim como para todas as jogadoras, do nível que apresentar no momento do anúncio da lista final para a Copa do Mundo, em maio, explicou Arthur Elias.

A última vez que Marta defendeu a Seleção foi em 5 de junho, na derrota por 1 a 0 para os Estados Unidos, em amistoso. O treinador afirmou que acompanha de perto a situação da atacante e mantém contato com o Orlando Pride, clube que ela defende nos Estados Unidos.

Queremos que ela consiga se preparar da melhor maneira possível para a próxima temporada e alcance seu melhor nível no ano que vem. É isso que todos desejamos, concluiu.