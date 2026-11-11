Atlético abre novo lote de voo fretado para final da Sul-Americana

Jogadores do Atlético-MG em treino, enquanto o clube organiza a logística para a torcida viajar à final da Sul-Americana - (crédito: Pedro Souza/Atlético)

O Atlético abriu, nesta quarta-feira (11/11), um segundo lote com 50 vagas para o pacote de viagem aéreo com destino a Barranquilla, na Colômbia. A decisão da diretoria ocorreu após o primeiro lote de 50 lugares, disponibilizado na terça-feira (10/11), se esgotar em menos de 24 horas.

A final contra o Boca Juniors será disputada no sábado (21/11), às 19h30, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez. O clube informou que mais de 8 mil ingressos já foram vendidos para o setor da torcida alvinegra.

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“Sabemos que a viagem é cara e difícil, por isso procuramos todos os meios possíveis para melhorar as condições para os torcedores interessados em ir. Esperamos a nossa gente em Barranquilla”, destacou o CEO do Galo, Pedro Daniel.

Voo fretado e ingressos

A comercialização ocorre com a agência parceira Absolut Sport pelo valor promocional de R$ 7.900, viabilizado por subsídio do clube. A viagem em voo fretado prevê embarque na quinta-feira (19/11) e retorno no domingo (22/11). Quem adquirir o pacote recebe ingresso gratuito na Categoria 3 pelo programa Galo Na Veia. A hospedagem não está inclusa.

A compra dessas novas vagas permanece restrita a sócios com plano ativo. O clube também distribuirá 113 ingressos gratuitos a associados que organizaram a viagem por conta própria. A retirada será por ordem de chegada no dia 16 de novembro, das 10h às 17h, na Central de Atendimento da Arena MRV, mediante comprovação de transporte e estadia.

Para garantir a bateria no estádio, o Instituto Galo subsidiará a viagem de 60 integrantes de torcidas organizadas. Em Belo Horizonte, a esplanada da Arena MRV receberá um evento oficial com transmissão ao vivo da partida.

Logística contra vantagem rival

A criação dos voos fretados responde à mobilização dos torcedores do Boca Juniors, que dispõem de pelo menos oito voos diretos operados por Latam e Avianca a partir de Buenos Aires, incluindo aeronaves Boeing 787 via Bogotá.

O fluxo de torcedores argentinos fez a prefeitura local aumentar de três para 18 os guichês de imigração 24 horas no Aeroporto Ernesto Cortissoz. Para assegurar representação no setor alvinegro, o Atlético viabilizou 100 vagas subsidiadas aos atleticanos.

Serviço da viagem e da final

partida: Atlético x Boca Juniors (Final da Conmebol Sul-Americana)

data e horário: sábado, 21 de novembro de 2026, às 19h30

local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla (Colômbia)

pacote aéreo: valor de R$ 7.900 com ingresso CAT 3 incluso, saída em 19/11 e volta em 22/11

retirada de ingressos gratuitos: dia 16/11, das 10h às 17h, na Central do Galo Na Veia (Arena MRV)

vendas do pacote: absolut-sport.com.br/products/sudamericana2026-promosociosgalo

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.