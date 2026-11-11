Juca Kfouri vê provocação da CBF antes do duelo entre Cruzeiro e Palmeiras

Juca Kfouri durante participação em programa analisa a escolha do árbitro para o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras - (crédito: Reprodução)

O jornalista Juca Kfouri considerou provocação a escolha do árbitro Anderson Daronco para apitar o duelo entre Cruzeiro e Palmeiras. Válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo está marcado para a próxima quarta-feira (18/11), às 20h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Durante manifestação no programa Cartão Vermelho, do Uol Esporte, nessa terça-feira (10/11), o comunicador apontou um recado velado da CBF na designação do juiz gaúcho. O profissional recebeu críticas recentes por decisões na semifinal da Copa do Brasil deste ano entre Palmeiras e Vasco.

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Ao avaliar a escala da arbitragem, o comentarista expressou sua visão sobre o cenário criado pela entidade. "Eu acho sempre que é provocação. É para mexer com a gente, é para cairmos na armadilha de falar deles, porque não é possível. Quer dizer, o cara que foi objeto de uma baita polêmica num jogo decisivo de Copa do Brasil agora vai apitar o jogo do time que ele, sem querer, beneficiou. Não é isso?", questionou.

Polêmica na Copa do Brasil

As contestações contra a condução de Anderson Daronco surgiram no confronto de ida da semifinal do torneio nacional, em São Paulo. O time alviverde venceu o duelo por 1 a 0, em partida com protestos vascaínos diante de um possível pênalti não marcado por toque de mão do zagueiro Barboza.

No jogo de volta, realizado no domingo passado (8/11), no Rio de Janeiro, o Vasco ganhou por 2 a 1 e levou a disputa para as cobranças de pênalti. Na definição, o Palmeiras superou o rival por 5 a 4 e garantiu a vaga na decisão.

O clube paulista enfrentará o Grêmio na final da Copa do Brasil, equipe que superou o Atlético na outra chave semifinal. A definição do título ocorrerá em confronto único, marcado para o dia 6 de dezembro (domingo), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Disputa no Campeonato Brasileiro

O embate entre as equipes no Mineirão reúne clubes com metas expressivas na reta final da Série A:

o Cruzeiro ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro com 60 pontos, em busca de vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2027;

o Palmeiras aparece como segundo colocado com 70 pontos, três a menos em relação ao líder rubro-negro, em disputa direta pelo título da competição contra o Flamengo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.