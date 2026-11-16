O ano de 2026 vem sendo de despedidas em grandes seleções. Na manhã desta segunda-feira (16/11), o atacante Romelu Lukaku anunciou a aposentadoria da seleção da Bélgica. Aos 33 anos, o jogador é o maior artilheiro da história do país com 94 gols, além de ter disputado quatro Copas do Mundo e três Eurocopas com os Diabos Vermelhos.

Lukaku esteve nesta Data Fifa com a seleção belga, mas não entrou em campo nas partidas contra Turquia e Itália. No Mundial de 2026, o centroavante marcou três gols e levou a Bélgica até as quartas de finais, quando caiu para a Espanha. Em um post feito nas redes sociais, Lukaku agradeceu a seleção e os torcedores belgas nos 16 anos em que esteve presente da equipe:

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"Nestes 16 anos dei tudo o que tinha pela seleção nacional. Joguei com colegas de equipe incríveis pelos quais estarei sempre grato. Quero agradecer a todos eles e todos os treinadores que me incentivaram e confiaram em mim. Foi uma boa caminhada e aproveitei cada momento. Aos torcedores da Bélgica, obrigado pelo apoio que nos deram. Nunca vou me esquecer desses momentos. Foi incrível. Obrigado!", disse o atacante.

Lukaku atualmente é jogador do Fenerbahçe. O atacante esteve na partida em que a seleção belga eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2018, sendo um dos protagonistas pelo feito.

Agora, o jogador de 33 anos se junta a Messi, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, James Rodriguez Neymar, Ochoa e Neuer como atletas que se despediram das seleções nacionais no ano de 2026.

*Estagiário sob supervisão

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