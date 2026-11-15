Clubes, ministério e federação repudiam agressões em final de torneio sub-20

Miga, da Ferroviária, acertou um soco violento em Mel, do Corinthians, que ficou desacordada - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)

Os clubes Corinthians e Ferroviária, protagonistas da decisão do Campeonato Paulista Feminino sub-20 de 2026, se manifestaram sobre a briga generalizada acontecida na reta final do confronto, neste domingo (15/11). A Federação Paulista de Futebol (FPF) e o Ministério do Esporte também repudiaram os acontecimentos da final vencida pela Ferrinha por 2 x 0.

Em nota, o Corinthians repudiou a atitude da atacante Miga, da Ferroviária, responsável pela origem do conflito. As agressões são, para o clube paulistano, "inadmissíveis". Além disso, afirmou que tomará "as medidas cabíveis", inclusive com o registro de um boletim de ocorrência.

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(1/7) O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu repúdio às agressões praticadas pela atleta Ana Carla Vitória Vianna Lima, da Associação Ferroviária de Esportes, durante a final do Paulista F Sub-20, disputada neste domingo (15), em Araraquara. + https://t.co/fBoTjXJB1A — As Brabinhas (@asbrabinhas) November 15, 2026

A equipe de Araraquara (SP), enquanto isso, também repudiou a violência, e afirmou que Miga receberá acompanhamento psicológico, além de sofrer medidas disciplinares. A Ferrinha, no entanto, criticou a postura da técnica corinthiana, Júlia Passero, que foi para cima de Miga e a empurrou. A atacante precisou ser contida pelas companheiras. Ambas foram expulsas.

"Ao invés de atuar para conter os ânimos, partiu em direção à nossa atleta e respondeu com violência", escreveu a Ferroviária, sobre Passero.

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A FPF, da mesma forma, repudiou "veementemente os episódios de violência". Além disso, deixou claro que acompanhará os desdobramentos do caso. O episódio será encaminhado à Justiça esportiva.

Já o Ministério do Esporte, deixou claro que "atitudes violentas contrariam os princípios de respeito, integridade e espírito esportivo", e que espera que os "fatos sejam apurados pelas instâncias competentes".





