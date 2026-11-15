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FUTEBOL FEMININO

Clubes, ministério e federação repudiam agressões em final de torneio sub-20

Decisão do Paulistão Feminino sub-20 contou com briga generalizada na reta final do segundo tempo

Miga, da Ferroviária, acertou um soco violento em Mel, do Corinthians, que ficou desacordada - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)
Miga, da Ferroviária, acertou um soco violento em Mel, do Corinthians, que ficou desacordada - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)

Os clubes Corinthians e Ferroviária, protagonistas da decisão do Campeonato Paulista Feminino sub-20 de 2026, se manifestaram sobre a briga generalizada acontecida na reta final do confronto, neste domingo (15/11). A Federação Paulista de Futebol (FPF) e o Ministério do Esporte também repudiaram os acontecimentos da final vencida pela Ferrinha por 2 x 0. 

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Em nota, o Corinthians repudiou a atitude da atacante Miga, da Ferroviária, responsável pela origem do conflito. As agressões são, para o clube paulistano, "inadmissíveis". Além disso, afirmou que tomará "as medidas cabíveis", inclusive com o registro de um boletim de ocorrência. 

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A equipe de Araraquara (SP), enquanto isso, também repudiou a violência, e afirmou que Miga receberá acompanhamento psicológico, além de sofrer medidas disciplinares. A Ferrinha, no entanto, criticou a postura da técnica corinthiana, Júlia Passero, que foi para cima de Miga e a empurrou. A atacante precisou ser contida pelas companheiras. Ambas foram expulsas.

"Ao invés de atuar para conter os ânimos, partiu em direção à nossa atleta e respondeu com violência", escreveu a Ferroviária, sobre Passero. 

 
 
 
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A FPF, da mesma forma, repudiou "veementemente os episódios de violência". Além disso, deixou claro que acompanhará os desdobramentos do caso. O episódio será encaminhado à Justiça esportiva.  

Já o Ministério do Esporte, deixou claro que "atitudes violentas contrariam os princípios de respeito, integridade e espírito esportivo", e que espera que os "fatos sejam apurados pelas instâncias competentes".  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 15/11/2026 20:25
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