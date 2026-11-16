O mercado da bola segue agitado no Distrito Federal para a temporada de 2027. Atual bicampeão candango, o Gama anunciou os dois primeiros reforços para a disputa do Candangão e da Série C. Ceilândia e Samambaia também se movimentaram e reforçaram as equipes.

O Brasiliense segue sendo a equipe que mais se reforçou até o momento, foram 12 novas contratações. Vendo a forte movimentação do maior rival, o Gama também anunciou reforços após perder o volante Moisés para a Jacuipense e ter a incerteza da volta do atacante Felipe Clemente, emprestado ao Goiás no fim desta temporada.

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O primeiro reforço veio para o setor ofensivo. Ex-jogador do Ceilândia e premiado nos Melhores do Candangão 2026, o atacante Marquinhos chega para ser opção no ataque de Luis Carlos Souza em 2027.

A outra contratação veio para a lateral direita. Vindo do Guarani, Ynaiã Cardoso chega ao Gama para disputar posição com Michel Henrique.

O Samambaia também anunciou duas novas contratações. O Cachorro Salsicha terá o Candangão e a Série D do Campeoanto Brasileiro no calendário de 2027.

Com apenas 23 anos, mas experiente no futebol do Distrito Federal, Bala será o novo volante da equipe treinada por Vinícius La Porta. O jogador teve passagens por Legião e Taguatinga anteriormente.

O outro reforço veio para as laterais. Caio Mendes chega ao Samambaia após passar por Real Brasília e Trindade-GO. O jogador de 24 anos pode atuar nas duas extremidades do campo.

Por fim, o Ceilândia também vem se movimentando no mercado. Além das contratações de Romarinho, Foguinho e o experiente Yuri Mamute, o novo treinador do Gato Preto, Lucas Isotton, anunciou a chegada do volante Giba.

O jogador de 31 anos teve passagens por Manauara, Marcílio Dias, Azuriz, Paraná, Real Noroeste e Cascavael. Giba será mais uma peça importante ao Ceilândia para a temporada 2027 de Candangão e Série D.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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