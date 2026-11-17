Mesmo com a derrota por 115 x 94 diante do New Orleans Pelicans e um início de temporada abaixo do esperado do Golden State Warriors, a noite a última segunda-feira (16/11) ficou reservada para uma marca especial na carreira de Gui Santos.
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O ala da franquia da Califórnia anotou 12 pontos na partida e, com isso, chegou ao milésimo em sua quarta temporada de NBA. Gui teve bom desempenho no segundo tempo e concluiu a partida com mais sete rebotes e duas assistências.
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Gui Santos tinha 990 pontos antes da partida. Com a atuação, o ala chegou aos 1.002 e se tornou o sétimo brasileiro a conquistar a marca na NBA. Anteriormente, Nenê Hilário (10.909), Leandrinho (9.035), Anderson Varejão (4.574), Tiago Splitter (2.816), Raulzinho (2.470) e Crisitiano Felício (1.078) conseguiram chegar ao milésimo ponto.
Além disso, Gui está apenas 76 pontos atrás de Cristiano Felíco e deve passar o compatriota ainda nesta temporada. O ala do Golden State, inclusive, tornou-se o quarto brasileiro mais rápido a bater a marca, com 158 jogos na NBA. Ele está atrás somente de Nenê Hilário (94 jogos), Leandrinho (134 jogos) e Tiago Splitter (158 jogos).
Gui Santos chega a sua quarta temporada na NBA no Golden State Warriors. Ele renovou seu contrato com a franquia da Califórnia por mais três anos e 5 milhões de dólares.
Com o departamento médico cheio, incluindo Stephen Curry, Gui vem sendo mais utilizado na equipe comandada por Steve Kerr. Atualmente, os Warriors são o nono colocado na Conferência Oeste com oito vitórias e seis derrotas. A próxima partida será na quarta-feira (18/11), às 22h, fora de casa, diante do Dallas Mavericks.
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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