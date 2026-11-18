O início do Brasília Vôlei na Superliga Feminina é preocupante. O time da capital ainda não venceu na competição e acumula cinco derrotas consecutivas, com apenas dois sets vencidos. Nesta quarta-feira (18/11), a equipe comandada por Aguinaldo Santos enfrenta o Paulistano Barueri, fora de casa, às 18h30.
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Após a derrota por 3 sets a 1 para o Abel Moda na última rodada, o Brasília igualou o desempenho da temporada 2020/21, quando teve o pior início da história do clube na Superliga. Na ocasião, o time da capital havia acabado de subir da Superliga B, mas conseguiu permanecer na primeira divisão.
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Em caso de derrota para o Paulistano Barueri, o Brasília terá a marca negativa de seis derrotas consecutivas na largada da competição. Apesar do cenário, Aguinaldo mantém a expectativa de melhorar o desempenho da equipe e conquistar a primeira vitória na Superliga.
"A expectativa é sempre fazer um bom jogo. Não podemos desmerecer nosso adversário, que é uma equipe muito qualificada também. O pensamento é fazer um bom jogo, com pontuação alta, e levar o resultado positivo para casa", comentou o treinador.
Atualmente, o Brasília ocupa a última colocação da tabela, dentro da zona de rebaixamento, sem nenhum ponto conquistado. A equipe venceu apenas dois sets em cinco jogos: um contra o Praia Clube e outro diante do Abel Moda, na última rodada.
Para as donas da casa, a situação também não é animadora. O Paulistano Barueri, assim como o Brasília, ainda não venceu e ocupa a penúltima posição, também dentro da zona de rebaixamento, mas com um ponto conquistado. A equipe paulista perdeu as cinco partidas disputadas, mas venceu três sets e aparece à frente do time candango na classificação.
Programe-se
Paulistano Barueri x Brasília Vôlei - Rodada 6 Superliga Feminina de Vôlei
Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
Data e hora: Quarta-feira (18//11), às 18h30
Transmissão: SporTV 2
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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