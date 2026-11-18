Pedro inicia a 35ª rodada com um gol atrás de Kevin Viveros na corrida pela artilharia do Brasileirão (21 x 20) e tem bom retrospecto contra o Athletico - (crédito: ADRIANO FONTES/FLAMENGO)

Pedro Guilherme Abreu dos Santos é um homem de muita fé. Na 30ª rodada, a disputa à parte com Kevin Viveros pela artilharia do Campeonato Brasileiro parecia perdida, inalcançável. O atacante do Athletico-PR tinha 21 gols contra 16 do camisa 9 do Flamengo. O duelo desta quarta-feira (18/11), às 20h30, no Maracanã, tinha tudo para ser um duelo à parte entre pelo topo. A agressão a Cuiabano do Vasco, e a suspensão de três jogos imposta ao colombiano pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), aproximam Pedro da realização de um sonho: aos 29 anos, o centroavante pode ser o goleador da Série A pela primeira vez na carreira na 12ª participação.

Viveros tem 21 gols, mas só voltará a campo na última rodada. Pedro está na cola dele com 20. Gabriel Barbosa (Santos) tem 15 e Kaio Jorge (Cruzeiro) 14. Um dos motivos para acreditar na ultrapassagem e na Chuteira de Ouro é a performance contra o Athletico-PR. Ele tem oito gols contra o Furacão vestindo a camisa do time carioca. Um deles, de bicicleta, na Arena da Baixada, nas quartas de final da Copa do Brasil de 2022. Bruno Henrique ostenta a mesma quantidade de bolas na rede contra o Furacão.

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A possível artilharia inédita de Pedro pode ter pelo menos três efeitos colaterais. O primeiro é a manutenção segura da liderança com margem de segurança em relação ao Palmeiras (76 x 73). Além disso, ele pode entrar para o seletivo grupo dos artilheiros do Flamengo no Brasileirão. Ademar Pantera em 1967 no Roberto Gomes Pedrosa, Zico (1980 e 1982), Nunes (1981), Adriano (2009) e Gabriel Barbosa (2019) conseguiram.

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Em contrapartida, Pedro tem tudo para entrar no último ano de contrato com o Flamengo valorizado. A renovação começou a ser discutida e pode se arrastar, principalmente depois da queda na receita do clube provocada pelo cancelamento das bets no Brasil. A Betano suspendeu o acordo master.

Pedro não consta entre os maiores salários da folha de pagamento. Convocado para a Copa de 2022 e recrutado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra a Austrália e a Índia, contra a qual fez um gol, ele está prestes a entregar no mínimo 30 gols em uma temporada pela terceira vez, como em 2023 e em 2024. Anotou 29 em 2022, a mesma quantidade desta temporada.

"O atacante sempre busca o gol. Mas, como eu falei, fico mais feliz com a vitória. Claro que o gol é importante, mas eu procuro sempre retribuir ali coletivamente, retribuir dando o meu melhor a cada jogo" Pedro, atacante

A fase encantada de Pedro e o favoritismo do Flamengo ao título tem sinais de alerta no caminho rumo ao título. O Athletico-PR perdeu a final única da Libertadores em 2022 e a Copa do Brasil em 2013 para o time carioca, mas também tem histórico de estragar festas no Maracanã. Em 2019, eliminou a trupe de Jorge Jesus da Copa do Brasil nos pênaltis. Fez o mesmo em 2021 com a equipe de Renato Gaúcho com vitória por 3 x 0. O técnico Odair Hellmann não contará com os suspensos Luiz Gustavo e Dantas, do lesionado Claudinho, do convocado Arthur Dias, viajando de volta de Singapura depois de defender a Seleção, e do afastado David Terans, em negociação para deixar o clube ao término da temporada.

A preocupação no Flamengo é com o número de jogadores pendurados. Arrascaeta, Pedro, Pulgar, Léo Pereira, Alex Sandro, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Vitão arriscam ficar fora do confronto direto com o vice-líder Palmeiras no sábado, no Nubank Parque, em São Paulo. De la Cruz e Valencia estavam com as seleções do Equador e do Uruguai e não estão relacionados.

Os 8 gols de Pedro contra o Furacão

1 - 04/10/2020 - Flamengo 3 x 1 Athletico-PR (Brasileirão)

2 - 04/11/2020 - Flamengo 3 x 2 Athletico-PR (Copa do Brasil)

3 - 04/11/2020 - Flamengo 3 x 2 Athletico-PR (Copa do Brasil)

4 - 02/11/2020 - Athletico-PR 2 x 2 Flamengo (Copa do Brasil)

5 - 14/08/2022 - Flamengo 5 x 0 Athletico-PR (Brasileirão)

6 - 17/08/2022 - Athletico-PR 0 x 1 Flamengo (Copa do Brasil)

7 - 05/07/2023 - Flamengo 2 x 1 Athletico-PR (Copa do Brasil)

8 - 17/05/2026 - Athletico-PR 1 x 1 Flamengo (Brasileirão)