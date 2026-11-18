Jorginho explode de alegria após fazer o gol da virada do Flamengo sobre o Athletico - (crédito: Foto: )

O Flamengo deu um passo gigantesco rumo ao título do Brasileirão-2026. Afinal, o atual campeão nacional, nesta quarta-feira, 18/11, venceu o Athletico-PR, no Maracanã lotado (68.545), por 2 a 1, pela 35ª rodada. Foi um triunfo de virada, em um jogo marcado por um gol que vai virar lenda para o Furacão, de Vargas, muito antes do meio de campo. Mas também teve um golaço de Carrascal e um gol de pênalti de Jorginho, ainda no primeiro tempo, virando o jogo para o Rubro-Negro do Rio.

Assim, o Flamengo chegou aos 79 pontos, mantendo não apenas a liderança, mas também sendo favorecido pela derrota do Palmeiras contra o Cruzeiro, resultado que deixou o vice-líder com 73 pontos, seis atrás do Rubro-Negro. Como no sábado, pela 36ª e antepenúltima rodada, Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Allianz Parque, um simples empate bastará ao time carioca, que é o atual campeão, para levar mais um caneco do Brasileirão, o décimo de sua história. Isso ocorre pois, mesmo faltando seis pontos em jogo depois do duelo de sábado, o Fla leva a melhor em caso de empate em pontos, por ter mais vitórias.

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Vargas e o gol histórico para o Athletico

O Athletico mostrou que iria se defender com unhas e dentes. Afinal, entrou com três zagueiros, dois volantes, alas que pouco avançavam e seu apoiador fechando os espaços de Arrascaeta. Apesar de dominar desde o primeiro minuto, o Flamengo viu o rival abrir o placar. E não foi um gol qualquer: foi um dos mais bonitos do século e que sempre será lembrado.

Aos 11 minutos, o Flamengo era todo ataque, mas o Furacão conseguiu fazer o corte através de Varga. Zapelli ficou com a sobra e a fez chegar até Vargas, ainda atrás do meio de campo. antes mesmo do círculo central. O colombiano percebeu que Rossi estava muito adiantado, antes de sua área. O chute foi dali mesmo. Forte, alto e certeiro. Um gol sensacional, que tem tudo para ser o mais bonito deste Brasileirão. Mérito total de Vargas, muito inteligente. Mas Rossi, tão adiantado, praticamente pediu para levar o gol.

Flamengo vira ainda no primeiro tempo

Apesar do gol, a torcida do Flamengo nem quis saber. Afinal, gritou a plenos pulmões e assim fez até o fim do primeiro tempo. E parece que levar um gol tão ousado e histórico acordou de vez o time, que jogou com total aplicação. O Flamengo deu a saída após a pintura de Vargas e quase empatou em chute de Samuel Lino, que invadiu pela esquerda e, já dentro da área, acertou o travessão de Mycael.

Contudo, aos 17 minutos, veio o empate. Varela avançou pela direita e lançou Pulgar. O chileno ajeitou de cabeça para uma bomba de Carrascal, que quase furou a rede. O gol aumentou ainda mais a confiança do Flamengo, que empurrou de vez o rival para sua defesa e quase virou aos 22 minutos. Varela, livre, viu a defesa abafar a jogada na hora do arremate.

A torcida do Rubro-Negro fazia um som ensurdecedor, e o time respondeu em grande estilo. Pedro, que tinha perdido uma boa chance, recebeu na entrada da área e tentou sair da marcação de Aguirre, que o derrubou. Pênalti que Jorginho cobrou ao seu estilo, com pulinho. Goleiro para um lado e a bola no outro canto, rasteira, à esquerda. O Athletico estava nocauteado, tentando a todo custo se defender de um Flamengo que atacava com quase todo o time. Aos 36 minutos, em um chute de Pulgar, Mycael fez uma defesa em um lance extremamente perigoso.

Segundo tempo truncado

Nada mudou nos dez minutos iniciais: Flamengo em cima e Athletico fechado. Mas o Rubro-Negro era menos intenso. Assim, não conseguiu um lance de real perigo. E passou a ver o rival começar a assustar e quase levou o empate. Num lançamento para a área, Léo Ortiz errou feio o tempo da bola e Vargas, livre na área, mandou para a rede. Felizmente, o juiz deu impedimento no início da jogada e o Fla se livrou. O mesmo ocorreu quando Esquivel cobrou falta e Rossi espalmou para escanteio.

Mas a torcida só fazia festa. E, enfim, explodiu de vez quando o Palmeiras, que vencia o Cruzeiro em Minas, por 1 a 0, levou dois gols em curtíssimo tempo. Daí para frente, muita festa. O Flamengo está com as duas mãos no caneco.

FLAMENGO 2×1 ATHLETICO

Brasileirão 2026 – 35ª rodada

Data: 18/11/2026,

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público pagante: 68.545

Público presente: 63.567

Renda: R$ 6.813.310,00

Gols: Vargas, 11’/1ºt (0-1); Carrascal, 16’/1ºT (1-1); Jorginho, de pênalti, 26’/1ºT (2-1)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 22’/2ºT); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Saul, 34’/2ºT); Carrascal (Bruno Henrique, 34’/2ºT), Samuel Lino (Plata, 22’/2ºT) e Pedro (Freitas, 40’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

ATHLETICO: Mycael; Benavídez, Aguirre e Esquivel; Gilberto (Gilberto Júnior, 42’/2ºT), Felipinho (JOão CRuz, 42’/2ºT), Jadson, Portilla (Riquelme, 34’/2ºT), Zapelli (Leozinho, 34’/2ºT)e Mendoza; Vargas (Rivaldo, 18’/2ºT). Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Pulgar, Leo Pereira (FLA); Benavides (ATH)

Cartões vermelhos: S