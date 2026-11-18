O Cruzeiro complicou de vez a vida do Palmeiras na briga pelo título. Afinal, a Raposa venceu o Verdão por 2 a 1, de virada, no Mineirão, pela 35ª rodada. Ramón Sosa abriu o placar no início do segundo tempo, mas Matheus Pereira, de falta, e Khellven (contra) viraram para os donos da casa.
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Diante disso, o Alviverde permanece com 73 pontos, seis a menos que o Rubro-Negro, enquanto a Raposa tem 63, em terceiro. O Flamengo derrotou o Athleitco-PR por 2 a 1, no Maracanã, e alcançou a marca de 79 pontos, restando três rodadas para o fim.
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Dessa forma, na próxima rodada, a Raposa mede forças com a já rebaixada Chapecoense, no sábado (21), às 21h (de Brasília), na Arena Condá, pela 36ª rodada. O Verdão, por sua vez, terá um confronto decisivo com o Flamengo, no mesmo dia, porém às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque.
Empate persiste
Na primeira chance dos visitantes, Khellven deu uma esticada para encontrar Vitor Roque, que finalizou para fora. Em outro momento, o atacante devolveu o presente para o lateral, que dominou e chutou rasteiro no canto da meta de Otávio.
Com uma jogada ensaiada, Rojas cobrou escanteio para Kaio Jorge. O centroavante, então, finalizou de primeira e obrigou Carlos Miguel a se esticar para ficar com a bola.
Os donos da casa também incomodaram, quando Matheus Pereira tentou centralizar em direção à área para Kaio Jorge, que chutou no canto do goleiro alviverde. Marlon Feitas, por sua vez, também tentou chutar de longe, contudo a bola foi para fora.
Ainda na primeira etapa, Andreas Pereira foi acionado e cruzou para Vitor Roque. O camisa 9 se esticou todo, mas não conseguiu alcançar a bola.
Virada celeste
Com 17 segundos de segundo tempo, Lucas Evangelista acionou Sosa em profundidade. O paraguaio levou a melhor na corrida e bateu no canto de Otávio para abrir o placar.
Do outro lado, Matheus Pereira cobrou a falta com chute colocado e levou perigo à meta de Carlos Miguel. No entanto, em outra cobrança, o camisa 10 acertou o ângulo do goleiro e deixou tudo igual.
Em rápida jogada de contra-ataque, Villarreal carregou a bola e chutou rasteiro para o goleiro se esticar todo. Após cobrança de escanteio, Khellven subiu para tirar a bola, mas mandou contra o próprio patrimônio.
Por fim, Belé avançou pela esquerda e cruzou rasteiro na área, mas Larson não conseguiu alcançar a bola. O Palmeiras, então, não teve mais tempo para pelo menos empatar, e o Cruzeiro ficou com os três pontos.
CRUZEIRO 2 x 1 PALMEIRAS
35° rodada do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 18/11/2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Gols: Ramón Sosa 1’/2ºT (0-1); Matheus Pereira 29’/2ºT (1-1); Khellven (contra) 31’/2ºT (2-1)
CRUZEIRO: Otávio; Wiliam, Fabrício Bruno, Villalba e Gabriel Rojas; Zé Lucas (Matheus Henrique 8’/2ºT), Lucas Romero, Gérson (Wanderson 39’/2ºT) e Matheus Pereira; Marquinhos (Villarrel 8’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Benedetti, Bruno Fuchs e Barboza (Larson 39’/2ºT); Khellven, Marlon Freitas (Erick Belé 39’/2ºT), Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Luis Pacheco 39’/2ºT) e Arthur; Sosa (Flaco López 14’/2ºT) e Vitor Roque (Arias 27’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Cartões Amarelos: Kaio Jorge, Matheus Henrique e Gerson (CRU); Barboza, Vitor Roque e Ramón Sosa (PAL)
Cartões Vermelhos: Não teve
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