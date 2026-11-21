O Gama festejou o hexacampeonato na manhã deste sábado no Estádio Rorizão, em Samambaia - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

O Gama voltou ao topo do futebol de base do Distrito Federal. Neste sábado (21/11), o alviverde conquistou o Campeonato Candango Sub-17 ao vencer o BNT por 4 x 3 nos pênaltis, depois de empate por 0 x 0 no tempo regulamentar, no Estádio Rorizão, em Samambaia. A decisão encerrou um jejum de quatro anos do Periquito, que não levantava a taça desde 2022. Herói, o goleiro Rafael Lisboa defendeu duas cobranças.

A conquista representa o sexto título do Gama na categoria. O clube chegou à decisão como pentacampeão e precisava vencer para ampliar a própria marca entre os maiores vencedores do torneio. A taça de 2026 confirma a retomada do protagonismo alviverde na competição.

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O caminho até a final exigiu resistência. Nas quartas de final, o Gama passou pelo Galáticos em uma disputa de pênaltis, depois de empate por 5 x 5 no placar agregado. Na semifinal, enfrentou o Samambaia: perdeu a partida de ida por 1 x 0, venceu a volta por 3 x 2 e garantiu a classificação nas cobranças, por 4 x 2.

Do outro lado, o BNT chegou à decisão com números expressivos. Líder invicto do grupo na primeira fase, a equipe somava nove vitórias e três empates, além de 50 gols marcados e apenas quatro sofridos até as semifinais. Para alcançar a final, eliminou o Canaã nos pênaltis, por 4 x 3, depois de dois empates sem gols.

Os finalistas já haviam se enfrentado na primeira fase. Na ocasião, o BNT venceu por 2 x 1. No reencontro que valia o título, porém, as defesas prevaleceram durante o tempo regulamentar. Sem gols no Rorizão, a decisão foi para as penalidades, e o Gama levou a melhor por 4 x 3.

A vitória devolve ao clube alviverde uma conquista que escapava desde 2022 e encerra a temporada com a sexta taça do Candangão Sub-17. O BNT, por sua vez, terminou como vice-campeão.