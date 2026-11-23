O Brasil quer encaminhar a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo Sub-17 nesta terça-feira (24/11), diante da Tanzânia. A Seleção Brasileira venceu a República da Irlanda por 2 x 1 na estreia e pode manter a liderança do Grupo I com 100% de aproveitamento. A Tanzânia empatou por 2 x 2 com a Costa Rica e também busca avançar no torneio. O duelo será ao meio-dia (de Brasília), no Catar. CazéTV e SporTV transmitem a partida.
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A Seleção Brasileira Sub-17 estreou com o pé direito no torneio e segue em busca do pentacampeonato da categoria. A equipe comandada por Dudu Patetuci venceu os irlandeses e ganhou confiança para a sequência da competição.
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Revelado pelo Palmeiras, Eduardo Conceição marcou o segundo gol brasileiro com um belo chute de fora da área. O atacante Rodrigo Júnior também balançou as redes, enquanto o lateral-esquerdo Richard Wendel se destacou com duas assistências.
Agora, Dudu Patetuci terá pela frente um adversário de características físicas fortes. O atacante Lucas Emanuel reconhece a força da Tanzânia, mas demonstra confiança na qualidade técnica da Seleção Brasileira. "Vai ser um duelo físico, um duelo difícil, mas creio que a gente está bem preparado. Tivemos esses dois dias, recuperamos bem, treinamos também, estudamos a Tanzânia da melhor forma possível, os pontos fortes deles e os pontos fracos", afirmou.
A Tanzânia tenta conquistar a primeira vitória na competição. A seleção africana disputa o Mundial Sub-17 pela primeira vez e mostrou poder de reação na estreia: depois de sair perdendo por 2 x 0 para a Costa Rica, buscou o empate com dois gols de Faraji Kayanda.
O Brasil precisará ficar atento ao próprio Kayanda, autor dos dois gols da equipe na primeira rodada, e a Dismas Athanasi, de apenas 14 anos. O jovem foi o artilheiro da Tanzânia na Copa Africana de Nações Sub-17 e é apontado como uma das promessas do futebol do país.
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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