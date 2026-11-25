Brasil e Itália se enfrentam pela VNL Feminina de 2026, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília - (crédito: Matheus Oliveira/ Esp.CB/ DA Press)

O Brasil receberá quatro etapas da Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2027. O país foi confirmado, nesta quarta-feira (25/11), como uma das sedes da competição e servirá como casa de duas rodadas da fase de grupos da competição masculina, e outras duas no certame feminino. As etapas serão realizadas em junho e julho. O anúncio foi feito pela Volleyball World, entidade máxima da modalidade.

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De acordo com o anúncio, São Paulo já está confirmada como uma das sedes. A segunda cidade brasileira a receber o torneio ainda será confirmada. Em 2026, Brasília foi escolhida como cidade-sede e foi palco de quatro partidas da seleção masculina e mais quatro da feminina.

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O torneio é dividido em três semanas, com grupos de equipes que duelam a cada "estação". No Brasil, os fãs poderão acompanhar as semanas de números 1 e 3.

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O feminino ocorre entre os dias 2 a 6 de junho, e, depois, de 7 a 11 de julho. No masculino, de 9 a 13 de junho, e, em seguida, de 14 a 18 de julho.

A edição 2027 do torneio contará com o retorno da Rússia à competição após quase cinco anos de banimento em decorrência dos conflitos diante da Ucrânia, no leste europeu, iniciados em 2022.

Confira as agendas das respectivas competições:

VNL Masculina

Semana 1 - (9 a 13 de junho)

Sede 1: Eslovênia. Jogam: Eslovênia, Polônia, Itália, Turquia, Ucrânia, Finlândia.

Sede 2: Brasil. Jogam: Brasil, Rússia, Japão, Bulgária, Alemanha, Argentina e Irã.

Sede 3: China. Jogam: China, Estados Unidos, França, Sérvia, Cuba e Bélgica.



Semana 2 - (23 a 27 de junho)

Sede 1: França. Jogam: França, Polônia, Brasil, Ucrânia, Argentina e Cuba.

Sede 2: Filipinas. Jogam: Filipinas, Rússia, Eslovênia, Estados Unidos, Japão, Finlância, Irã e China.

Sede 3: Bulgária. Jogam: Bulgária, Itália, Turquia, Alemanha, Sérvia e Bélgica.



Semana 3 - (14 a 18 de julho)

Sede 1: Brasil. Jogam: Brasil, Eslovênia, Sérvia, Argentina, Finlândia e Bélgica.

Sede 2: Estados Unidos. Jogam: Estados Unidos, Polônia, Bulgária, Ucrânia, Alemanha e China.

Sede 3: Japão. Jogam: Japão, Itália, Rússia, França, Turquia, Cuba e Irã.

VNL Feminina

Semana 1 - ( 2 a 6 de junho)

Sede 1: Canadá. Jogam: Canadá, Alemanha, República Dominicana, França, Bélgica e Ucrânia.

Sede 2: Brasil. Jogam: Brasil, Itália, Polônia, Holanda, Sérvia, Rússia e República Tcheca.

Sede 3: China / Jogam: China, Turquia, Estados Unidos, Japão, Tailândia e Eslovênia.



Semana 2 - (16 a 20 de junho)

Sede 1: Macau, China. Jogam: China, Polônia, Canadá, Rússia,República Dominicana, República Tcheca e Tailândia.

Sede 2: Estados Unidos. Jogam: Estados Unidos, Brasil, Japão, Sérvia, França e Bélgica.

Sede 3: Holanda. Jogam: Holanda, Itália, Turquia, Alemanha, Ucrânia e Eslovênia.



Semana 3 - (7 a 11 de julho)

Sede 1: Brasil. Jogam: Brasil, China, Sérvia, Alemanha, Tailândia e Ucrânia.

Sede 2: Turquia. Jogam: Turquia, Polônia, Rússia, República Tcheca, França, Bélgica e Eslovênia.

Sede 3: Japão. Jogam: Japão, Itália, Estados Unidos, Holanda, Canadá, República Dominicana.