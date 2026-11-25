Atlético Mineiro e Corinthians empataram em 1 x 1 na noite desta quarta-feira (25/11), na Arena MRV. O duelo fechou a 36ª rodada (antepenúltima) do Brasileirão. O Galo foi superior durante boa parte do tempo, mas, quando teve Borbas expulso, aos 21 minutos da etapa final, o Timão aproveitou. Quatro minutos depois, marcou com o baixinho Kaio César, que cabeceou o cruzamento de Angileri. Contudo, nos acréscimos, Cuello, em um chute cruzado que resvalou em Tchoca, deixou tudo igual.
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Para o Corinthians, o pontinho em Minas deixa a zona de rebaixamento. Afinal, chegou aos 41 pontos, mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, mas com melhor saldo de gols do que os dois rivais. Assim, quem entra na zona de degola é o Mirassol, que se junta ao Internacional (38 pontos) e aos já rebaixados Remo e Chapecoense.
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Já o Galo, que chegou ao sexto jogo sem vencer no Brasileiro (oito no total), tem 52 pontos e ocupa a sétima colocação. Perdeu a chance de entrar no G-6 (zona de classificação para a Libertadores), ficando atrás do Bahia, que tem 54 pontos.
Não faltou emoção no primeiro tempo do duelo na Arena MRV. Os dois times entraram no 4-3-3. Contudo, mais bem postado, o Atlético começou dominando. Assim, passou a ter ótimas chances a partir do momento em que Cuello, que começou pela direita do ataque, passou a jogar pela esquerda. Afinal, conseguiu levar a melhor na disputa com o lateral Matheuzinho.
Foi assim que Cuello fez ótima jogada, chegando ao fundo, mas a zaga cortou e, aos 15 minutos, num chute de fora da área, para ótima defesa de Hugo Souza. Aos 21, Bernard, que passou a cair pela direita na troca com Cuello, fez grande jogada individual e chutou rasteiro, raspando a trave direita de Hugo Souza. Quase gol do Galo.
O Corinthians demorou a ter uma chance clara. Mas, aos 28, assustou demais numa bicicleta de Kaio César. Nesta etapa, o Galo, com mais posse (55%) e finalizações (7 x 4), merecia ir para o intervalo na frente. Mas o Timão soube segurar o 0 a 0.
O Corinthians demorou a ter uma chance clara. Mas, aos 28, assustou demais numa bicicleta de Kaio César. Nesta etapa, o Galo, com mais posse (56%) e finalizações (6 x 3), merecia ir para o intervalo na frente. Mas o Timão soube segurar o 0 x 0.
No segundo tempo, o Galo foi para o abafa, em busca da vitória. Pressionou muito, abusou dos chuveirinhos e criou lances de perigo dentro da área. Mas sem sucesso.
Aos 21 minutos, um lance-chave. O atacante atleticano Thiago Borbas foi fechar espaço na defesa e deu um carrinho por trás, acertando o calcanhar de Kaio César. Inicialmente, o árbitro Bráulio Machado aplicou o cartão amarelo. Mas o VAR o chamou, e o juiz trocou a punição para cartão vermelho. O Galo passava a jogar a metade final do segundo tempo com um a menos.
Aos 25 minutos, a vantagem numérica surtiu efeito. Angileri avançou pela esquerda e cruzou na segunda trave para a cabeçada de Kaio César. Everson voou na bola e conseguiu tocar nela, mas a bola morreu no fundo da rede. Timão 1 x 0.
Nos minutos finais, o Galo voltou a pressionar e conseguiu o gol de empate aos 46. Cuello recebeu pela esquerda, dentro da área, cortou e chutou. A bola resvalou em Matheuzinho e em Tchoca, matando o goleiro Hugo Souza: 1 x 1. E ainda houve uma grande chance para cada time, mas o placar ficou mesmo no empate.
ATLÉTICO 1X1 CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro – 36ª Rodada
Data: 25/11/2026,
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Gols: Kaio Cesar, 25’/2ºT (0-1); Cuello, 46’/2ºT (1-1)
ATLÉTICO: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Leo Duarte (Igor Gomes, 35’/2ºT) e Renan Lodi; Castaño (Alexsander, Intervalo), Tomás Pérez e Cissé (Victor Hugo, 12’/2ºT); Bernard Thiago Borbas e Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, JP Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (André, Intervalo), Breno Bidon e Vitinho (Garro, 16’/2ºT); Kaio César (Milans, 37’/2ºT), Memphis Depay ( Lingard, 37’/2ºT) e Matheus Bidu. Técnico: Seedorf
Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
Cartões amarelos: Ruan Tressoldi (ATL); Milans (COR)
Cartões vermelhos: Thiago Borbas, (ATL, 21’/2ºT)
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