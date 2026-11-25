A mergulhadora holandesa, Jeanine Grasmeijer, ex-recordista mundial na categoria de imersão livre em apneia, morreu aos 33 anos no dia 16 de novembro de 2026. A morte da atleta foi divulgada pela família nas redes sociais dias após o falecimento, sem que a causa fosse revelada. As cerimônias fúnebres ocorrem nesta quarta-feira, 25 de novembro de 2026, em Eten, nos Países Baixos.

“Ela foi uma mulher bondosa, espontânea, aventureira e forte. Nenhum desafio era grande demais para ela. Quando estabelecia uma meta, perseguia-a com determinação. Deixou sua marca na vida de muitas pessoas, e sua lembrança permanecerá para sempre com todos nós. Agradecemos a todos pelas demonstrações de carinho e pelo apoio caloroso”, disse a família em nota.

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Em 2013, Grasmeijer atingiu 90 metros de profundidade na imersão livre, em Kalamata, na Grécia, estabelecendo o recorde mundial feminino na modalidade. Tal marca foi conquistada apenas um ano após sua primeira aula de mergulho livre.

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Dois anos depois, ela conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Profundidade da Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia (AIDA). Em 2026, durante o DeepSea Challenge em Bonaire, nas Caraíbas, Grasmeijer bateu o próprio recorde e desceu a 92 metros em três minutos e 46 segundos, marca que se manteve até 2018.

A AIDA lamentou a morte e reconheceu a importância da mergulhadora para a modalidade. "Graças às suas conquistas no mais alto nível, ela se tornou uma verdadeira pioneira em nosso esporte", disse a entidade em nota publicada nas redes sociais.

A associação também destacou o legado deixado pela atleta e manifestou apoio às pessoas que conviveram com ela, seja nas competições, ou durante as atividades de treinamento e aprendizado.