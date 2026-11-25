A mergulhadora holandesa, Jeanine Grasmeijer, ex-recordista mundial na categoria de imersão livre em apneia, morreu aos 33 anos no dia 16 de novembro de 2026. A morte da atleta foi divulgada pela família nas redes sociais dias após o falecimento, sem que a causa fosse revelada. As cerimônias fúnebres ocorrem nesta quarta-feira, 25 de novembro de 2026, em Eten, nos Países Baixos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“Ela foi uma mulher bondosa, espontânea, aventureira e forte. Nenhum desafio era grande demais para ela. Quando estabelecia uma meta, perseguia-a com determinação. Deixou sua marca na vida de muitas pessoas, e sua lembrança permanecerá para sempre com todos nós. Agradecemos a todos pelas demonstrações de carinho e pelo apoio caloroso”, disse a família em nota.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Em 2013, Grasmeijer atingiu 90 metros de profundidade na imersão livre, em Kalamata, na Grécia, estabelecendo o recorde mundial feminino na modalidade. Tal marca foi conquistada apenas um ano após sua primeira aula de mergulho livre.
Dois anos depois, ela conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Profundidade da Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia (AIDA). Em 2026, durante o DeepSea Challenge em Bonaire, nas Caraíbas, Grasmeijer bateu o próprio recorde e desceu a 92 metros em três minutos e 46 segundos, marca que se manteve até 2018.
A AIDA lamentou a morte e reconheceu a importância da mergulhadora para a modalidade. "Graças às suas conquistas no mais alto nível, ela se tornou uma verdadeira pioneira em nosso esporte", disse a entidade em nota publicada nas redes sociais.
A associação também destacou o legado deixado pela atleta e manifestou apoio às pessoas que conviveram com ela, seja nas competições, ou durante as atividades de treinamento e aprendizado.
Saiba Mais
- Esportes Marçal pode ter feito a última apresentação pelo Botafogo
- Esportes Copa do Mundo Feminina 2027 ganha marca do Governo: "Mais brasileira"
- Esportes Vasco traça metas para ainda sonhar com vaga na Libertadores
- Esportes Garçom na temporada, Garro pode ser trunfo do Corinthians contra o Z4
- Esportes Da base do DF à Amarelinha: Belinha é convocada para Seleção Sub-17
- Esportes Superliga Feminina: Brasília toma virada e perde pela sétima vez
- Mundo Entenda sequestro na Colômbia em meio à escalada de violência no país
- Mundo Avião cai na costa do Mississippi, nos EUA, e mata 6 pessoas
- Mundo A iraniana acusada de 'declarar guerra a Deus' após denunciar morte da filha
- Mundo Os riscos que Trump corre com a volta de Jensen Huang ao comando da Nvidia
- Mundo Diretor do Instagram nega que smartphones 'escutem' usuários
- Mundo A cada hora, cinco mulheres são mortas por familiares no mundo