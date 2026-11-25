Aos 14 anos, Paula estreou na Seleção Brasileira adulta de basquete. Aos 15, era titular. A menina de Osvaldo Cruz, no interior de São Paulo, dava os primeiros passos de uma carreira que ajudaria a transformar o esporte brasileiro. Campeã mundial, medalhista olímpica e protagonista de uma das gerações mais vitoriosas do basquete feminino nacional, Magic Paula recebe, em 2026, o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, uma das principais honrarias do Prêmio Brasil Olímpico.
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A distinção é concedida a personalidades de trajetória marcante no esporte brasileiro e reconhece carreiras associadas aos valores de Adhemar Ferreira da Silva, como ética, excelência técnica e física, esportividade, respeito, companheirismo e espírito coletivo.
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“Quando a gente fala de Olimpismo, este é um prêmio que leva o nome de um atleta que não só foi um superatleta, mas foi gente de boa qualidade. E ser lembrada entre tantos gênios, em tantos nomes do esporte do meu país... É algo que eu quero curtir bastante. E lembrar sempre que mereço essa homenagem. Para mim, vai ser um momento de muita alegria ser homenageada”, afirma Paula.
A relação com o esporte começou ainda na infância, no fim dos anos 1970. No clube em que os pais eram sócios, experimentou de tudo um pouco: natação, modalidades coletivas e até xadrez. Gostava de participar, descobrir e brincar. “Bem lúdico. Eu gostava de participar e viver esse ar de esporte”, lembra. O basquete apareceu nesse ambiente de descobertas e, aos poucos, conquistou espaço definitivo.
Em casa, sem uma tabela à disposição, Paula improvisou. Usava como alvo uma tampa de vaso sanitário de madeira encontrada em uma obra. Era o começo de uma trajetória que a levaria às maiores conquistas da modalidade. A convocação para a Seleção adulta veio aos 14 anos. Aos 15, ocupava uma vaga entre as titulares. A ascensão precoce poderia representar uma pressão difícil de administrar para uma adolescente, mas ela encontrou no prazer de jogar uma forma de lidar com a responsabilidade.
“Continuava sendo para mim uma brincadeira na rua. Mas a vontade de ganhar aumentava.” A liberdade de quem aprendeu a gostar do jogo antes de transformá-lo em profissão também influenciava seu estilo. “Acho que meu jogo era um pouco imprevisível por conta disso.”
A consolidação veio ao lado de uma geração de mulheres que mudou o patamar do basquete brasileiro. Ao lado de Hortência e Janeth, Paula ajudou a abrir espaço para o país no cenário internacional e a enfrentar barreiras dentro e fora das quadras. “A gente queria ser o melhor time, queria estar no lugar mais alto. Quebrar tabus e preconceitos foi com a gente mesmo, sem dar bola para o que iam falar”, resume. A dimensão do desafio não passou despercebida para quem viveu aquele período. “Eu sei o quanto foi difícil chegar lá.”
O lugar mais alto veio em 1994, na Austrália. No Mundial Feminino de Basquete, o Brasil conquistou um título inédito, resultado de uma preparação de quatro meses e de um grupo que aprendeu a jogar coletivamente. Paula destaca a chegada de Janeth e a força de uma equipe consciente de que ninguém venceria sozinho.
Na semifinal, a Seleção encarou os Estados Unidos, então favoritos ao título. Em uma partida histórica, venceu por 110 x 107. Para Paula, foi a atuação mais marcante da carreira. “Para mim, aquele jogo é o maior da minha carreira.” Até então, o título mundial feminino havia ficado restrito à antiga União Soviética e aos Estados Unidos. O Brasil rompeu a hegemonia e, na decisão, superou a China para conquistar uma das maiores vitórias do esporte nacional.
O título também abriu caminho para Atlanta-1996. Pela primeira vez, aquela geração chegou à Olimpíada sem precisar disputar o Pré-olímpico, embalada pela conquista mundial. A campanha terminou com a medalha de prata, um resultado que Paula guarda com carinho e que completou uma coleção de feitos históricos para o basquete feminino brasileiro.
“São lembranças incríveis, porque eu acho que tem todo um glamour, a medalha olímpica. Faltava isso para a nossa geração. Quatro anos depois, eu já não estava mais na Seleção, eu não teria chances de ter uma medalha se não fosse aquela em Atlanta”, comenta.
A participação nos Jogos ainda reservou outro momento especial. Paula foi escolhida para carregar a bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento. “É uma sensação maravilhosa, a de carregar o seu país por meio da bandeira e levar o nome de todos os atletas ali naquele momento”, recorda.
“Eu tive a sorte e o privilégio de fazer parte dessa geração maravilhosa de mulheres dedicadas, pioneiras, que jamais desistia do que queria conquistar. E que sabia aonde queria chegar”, celebra.
Os vencedores do Prêmio Adhemar Ferreira da Silva
2001 - Nelson Prudêncio - Atletismo
2002 - João Gonçalves Filho - Natação e Polo Aquático
2003 - Amaury Pasos - Basquete
2004 - Maria Lenk - Natação
2005 - Agberto Guimarães - Atletismo
2006 - Aida dos Santos - Atletismo
2007 - André Richer - Remo
2007 - Maria Esther Bueno - Tênis
2008 - João Havelange - Natação e Polo Aquático
2009 - Joaquim Cruz - Atletismo
2010 - Éder Jofre - Boxe
2011 - Bernard Rajzman - Vôlei
2012 - Hortência - Basquete
2013 - Torben Grael - Vela
2014 - Vanderlei Cordeiro de Lima - Atletismo
2015 - Gustavo Kuerten - Tênis
2016 - Bernardinho - Vôlei
2017 - Lars Grael - Vela
2018 - Jackie Silva - Vôlei de Praia
2019 - Oscar Schmidt - Basquete
2021 - Janeth Arcain - Basquete
2022 - Daiane dos Santos - Ginástica Artística
2023 - Chiaki Ishii - Judô
2024 - José Roberto Guimarães - Vôlei
2025 - Robert Scheidt - Vela
2026 - Magic Paula - Basquete
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