Aos 14 anos, Paula estreou na Seleção Brasileira adulta de basquete. Aos 15, era titular. A menina de Osvaldo Cruz, no interior de São Paulo, dava os primeiros passos de uma carreira que ajudaria a transformar o esporte brasileiro. Campeã mundial, medalhista olímpica e protagonista de uma das gerações mais vitoriosas do basquete feminino nacional, Magic Paula recebe, em 2026, o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, uma das principais honrarias do Prêmio Brasil Olímpico.

A distinção é concedida a personalidades de trajetória marcante no esporte brasileiro e reconhece carreiras associadas aos valores de Adhemar Ferreira da Silva, como ética, excelência técnica e física, esportividade, respeito, companheirismo e espírito coletivo.

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“Quando a gente fala de Olimpismo, este é um prêmio que leva o nome de um atleta que não só foi um superatleta, mas foi gente de boa qualidade. E ser lembrada entre tantos gênios, em tantos nomes do esporte do meu país... É algo que eu quero curtir bastante. E lembrar sempre que mereço essa homenagem. Para mim, vai ser um momento de muita alegria ser homenageada”, afirma Paula.

A relação com o esporte começou ainda na infância, no fim dos anos 1970. No clube em que os pais eram sócios, experimentou de tudo um pouco: natação, modalidades coletivas e até xadrez. Gostava de participar, descobrir e brincar. “Bem lúdico. Eu gostava de participar e viver esse ar de esporte”, lembra. O basquete apareceu nesse ambiente de descobertas e, aos poucos, conquistou espaço definitivo.

Em casa, sem uma tabela à disposição, Paula improvisou. Usava como alvo uma tampa de vaso sanitário de madeira encontrada em uma obra. Era o começo de uma trajetória que a levaria às maiores conquistas da modalidade. A convocação para a Seleção adulta veio aos 14 anos. Aos 15, ocupava uma vaga entre as titulares. A ascensão precoce poderia representar uma pressão difícil de administrar para uma adolescente, mas ela encontrou no prazer de jogar uma forma de lidar com a responsabilidade.

“Continuava sendo para mim uma brincadeira na rua. Mas a vontade de ganhar aumentava.” A liberdade de quem aprendeu a gostar do jogo antes de transformá-lo em profissão também influenciava seu estilo. “Acho que meu jogo era um pouco imprevisível por conta disso.”

A consolidação veio ao lado de uma geração de mulheres que mudou o patamar do basquete brasileiro. Ao lado de Hortência e Janeth, Paula ajudou a abrir espaço para o país no cenário internacional e a enfrentar barreiras dentro e fora das quadras. “A gente queria ser o melhor time, queria estar no lugar mais alto. Quebrar tabus e preconceitos foi com a gente mesmo, sem dar bola para o que iam falar”, resume. A dimensão do desafio não passou despercebida para quem viveu aquele período. “Eu sei o quanto foi difícil chegar lá.”

O lugar mais alto veio em 1994, na Austrália. No Mundial Feminino de Basquete, o Brasil conquistou um título inédito, resultado de uma preparação de quatro meses e de um grupo que aprendeu a jogar coletivamente. Paula destaca a chegada de Janeth e a força de uma equipe consciente de que ninguém venceria sozinho.

Na semifinal, a Seleção encarou os Estados Unidos, então favoritos ao título. Em uma partida histórica, venceu por 110 x 107. Para Paula, foi a atuação mais marcante da carreira. “Para mim, aquele jogo é o maior da minha carreira.” Até então, o título mundial feminino havia ficado restrito à antiga União Soviética e aos Estados Unidos. O Brasil rompeu a hegemonia e, na decisão, superou a China para conquistar uma das maiores vitórias do esporte nacional.

O título também abriu caminho para Atlanta-1996. Pela primeira vez, aquela geração chegou à Olimpíada sem precisar disputar o Pré-olímpico, embalada pela conquista mundial. A campanha terminou com a medalha de prata, um resultado que Paula guarda com carinho e que completou uma coleção de feitos históricos para o basquete feminino brasileiro.

“São lembranças incríveis, porque eu acho que tem todo um glamour, a medalha olímpica. Faltava isso para a nossa geração. Quatro anos depois, eu já não estava mais na Seleção, eu não teria chances de ter uma medalha se não fosse aquela em Atlanta”, comenta.

A participação nos Jogos ainda reservou outro momento especial. Paula foi escolhida para carregar a bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento. “É uma sensação maravilhosa, a de carregar o seu país por meio da bandeira e levar o nome de todos os atletas ali naquele momento”, recorda.

“Eu tive a sorte e o privilégio de fazer parte dessa geração maravilhosa de mulheres dedicadas, pioneiras, que jamais desistia do que queria conquistar. E que sabia aonde queria chegar”, celebra.

Os vencedores do Prêmio Adhemar Ferreira da Silva

2001 - Nelson Prudêncio - Atletismo

2002 - João Gonçalves Filho - Natação e Polo Aquático

2003 - Amaury Pasos - Basquete

2004 - Maria Lenk - Natação

2005 - Agberto Guimarães - Atletismo

2006 - Aida dos Santos - Atletismo

2007 - André Richer - Remo

2007 - Maria Esther Bueno - Tênis

2008 - João Havelange - Natação e Polo Aquático

2009 - Joaquim Cruz - Atletismo

2010 - Éder Jofre - Boxe

2011 - Bernard Rajzman - Vôlei

2012 - Hortência - Basquete

2013 - Torben Grael - Vela

2014 - Vanderlei Cordeiro de Lima - Atletismo

2015 - Gustavo Kuerten - Tênis

2016 - Bernardinho - Vôlei

2017 - Lars Grael - Vela

2018 - Jackie Silva - Vôlei de Praia

2019 - Oscar Schmidt - Basquete

2021 - Janeth Arcain - Basquete

2022 - Daiane dos Santos - Ginástica Artística

2023 - Chiaki Ishii - Judô

2024 - José Roberto Guimarães - Vôlei

2025 - Robert Scheidt - Vela

2026 - Magic Paula - Basquete