O lateral Hakimi lamenta a perda do aproveitamento perfeito do PSG na Champions - (crédito: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

A quinta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa teve tropeço do atual bicampeão. O Paris Saint-Germain perdeu o 100% de aproveitamento ao empatar com a Roma em casa. O Liverpool voltou a vencer na competição continental e segue na zona de classificação às oitavas. O Barcelona goleou o Sabah e continua na parte alta da tabela.

O PSG perdeu a liderança da fase de liga. O time francês vinha liderando o torneio, mas o empate em 2 x 2 diante da Roma, no Parque dos Príncipes, deixou o caminho livre ao Real Madrid ser a única equipe com cinco vitórias em cinco partidas na competição.

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A Roma saiu na frente do placar, com gol do zagueiro Hermoso. Mesmo com a ausência de Marquinhos, o defensor substituto Zabarnyi deixou tudo igual no primeiro tempo. O PSG também não contava com os pontas Kvaratskhelia e Désire Doué, ambos romperam o ligamento cruzado do joelho.

Entretanto, Dembélé entrou na segunda etapa e virou o jogo de pênalti. Contudo, os romanistas chegaram ao empate com Malen no fim e deu tons finais ao duelo. Mesmo com o empate, a Roma segue fora da zona de classificação aos playoffs e soma apenas uma vitória na competição.

No Azerbaijão, o Barcelona não tomou conhecimento do Sabah e venceu por 4 x 1. Gordon (duas vezes), Adeyemi e Gabriel Jesus fizeram os gols da vitória. Lance Mickels descontou aos mandantes. O time catalão é o quarto colocado na fase de liga com 12 pontos.

O Liverpool vem logo atrás do Barcelona, na quinta posição com os mesmos 12 pontos. O time inglês visitou o Clube Brugge, na Bélgica, e venceu por 3 x 0, com dois gols de Isak e outro de Florian Wirtz. Os belgas são o décimo terceiro colocado, dentro da zona de acesso aos playoffs.

O Bayern também segue com dificuldades na Champions League. O hexacampeão continental sofreu com desfalques de Olise e Harry Kane e perdeu para o Lille por 2 x 1, fora de casa. Os alemães são o décimo quinto colocado, enquanto os franceses conseguiram o primeiro triunfo na competição.

Em Lisboa, o Sporting empatou com o Manchester United por 2 x 2. Luís Suárez marcou os dois gols portugueses, enquanto Bruno Fernandes comandou o empate inglês com outros dois tentos. Os donos da casa brigam por vaga direta nas oitavas, mas ficam atrás do Manchester City pelo saldo de gols. Por outro lado, os Red Devils tentam se reerguer no torneio.

Por fim, o Atlético de Madrid voltou a vencer após duas rodadas, derrotando o Viking, no Wanda Metropolitano, por 2 x 0. A Inter de Milão bateu o Stuttgart pelo mesmo placar no San Siro. O Fenerbahçe triunfou por 1 x 0 sobre o Shakhtar e o Villarreal venceu o Slavia Praga também com uma vitória magra.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima