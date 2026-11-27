Gustavo Maia tem um gol em 16 jogos com a camisa do Atlético-GO - (crédito: Raphael Teixeira/Atlético-GO)

A Série B do Campeonato Brasileiro se aproxima do fim. Mais duas equipes se juntarão a Novorizontino e Juventude na elite do futebol nacional. Atlético-GO e Vila Nova protagonizam um dos confrontos decisivos. Após o empate por 1 x 1 no jogo de ida, no Antônio Accioly, o Tigre chega à partida de volta com a vantagem de decidir a classificação em casa. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Vila garante o acesso com um novo empate. A rivalidade goiana também tem representantes ligados ao Distrito Federal.

Dois personagens da decisão do clássico goiano nasceram em Brasília. Pelo Atlético-GO, o meia Gustavo Maia teve participação importante na campanha pelo acesso. Aos 25 anos, o jogador nunca atuou por um clube do futebol candango, mas acumulou experiências dentro e fora do Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Revelado pelo São Paulo, Gustavo Maia deixou o país precocemente. Aos 19 anos, antes mesmo de integrar o elenco profissional do tricolor paulista, seguiu para a Espanha, onde passou a defender a equipe B do Barcelona. No entanto, enfrentou dificuldades de adaptação e viveu o período da pandemia de covid-19 longe de casa. Depois, também passou pelas categorias de base do Valencia, antes de retornar ao futebol brasileiro.

Na volta ao país, defendeu Internacional, Náutico, Criciúma, Sport e o próprio Vila Nova, adversário na decisão. O meia chegou ao Atlético-GO no meio desta temporada e disputou 18 partidas, com um gol marcado. A contratação ocorreu a pedido do técnico Roger, com quem havia trabalhado anteriormente no Sport, durante a primeira metade do ano.

Do lado colorado, Gabriel Átila é o representante do Distrito Federal no elenco do Vila Nova. Assim como Gustavo Maia, o goleiro não chegou a atuar profissionalmente no futebol candango. Criado em São Sebastião, deixou a capital jovem para buscar oportunidades na modalidade.

Gabriel Átila fez a base no Vila Nova e retornou ao clube como profissional (foto: Roberto Corrêa/Vila Nova)

Nas categorias de base, Gabriel passou justamente pelo Vila Nova, onde iniciou a formação. Antes de chegar ao profissional, foi contratado pelo Atlético-MG. No clube mineiro, defendeu a equipe sub-20 e chegou a ser relacionado para partidas do time principal, mas não saiu do banco de reservas.

No fim de 2025, diante da falta de oportunidades entre os profissionais, o goleiro buscou novos caminhos. O Vila Nova enxergou potencial no jogador e o trouxe de volta ao clube que o havia revelado. Gabriel ainda procura espaço na equipe e não disputa uma partida oficial desde 2024. Mesmo assim, integra o elenco do Tigre que tenta recolocar o clube na Série A após 42 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima