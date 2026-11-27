O Brasil entra em campo para a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17 com a classificação ao mata-mata garantida. Após o triunfo contra a Tanzânia na última rodada, a seleção brasileira entra em campo no fechamento da primeira fase defendendo a liderança do Grupo I e o 100% de aproveitamento. O adversário será a Costa Rica, lanterna da chave, mas ainda briga por vaga, nesta sexta-feira (27/11), às 11h, no Aspire Zone, no Catar.

O Brasil vem de dois desempenhos satisfatórios na primeira fase. Vitórias contra a Irlanda e Tanzânia colocaram a Seleção Brasileira no mata-mata do mundial de forma antecipada. Agora, contra a Costa Rica, Dudu Patetuci tem a oportunidade de mesclar as peças do elenco. O comandante terá apenas um desfalque, o lateral Richard Wendel, que soma duas assistências e um gol na competição, está fora por suspensão.

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No último treinamento, Dudu Patetuci deu ênfase nos trabalhos táticos e de saída de bola. Vale ressaltar, o único gol sofrido pelo Brasil, contra a Irlanda, foi por erro na saída de bola. O meia da base do Athletico Paranaense, Gustavo Afonso ressalta o bom desempenho na primeira fase, mas que, mesmo com a classificação, a equipe deve manter a concentração para não cometer falhas como na estreia:

“Acredito que a gente vem fazendo uma boa campanha. Alcançamos dois objetivos, que foram as duas vitórias nos dois primeiros jogos e também a classificação antecipada. Isso nos dá mais tempo para trabalhar, ter calma e pensar bem nos próximos adversários. Acredito que estamos fazendo um bom trabalho”, afirmou o jogador.

Pelo lado costarriquenho, a partida contra o Brasil é de vida ou morte. A equipe caribenha tem apenas um ponto conquistado, no empate diante da Tanzânia, mas ainda pode conseguir classificação caso vença a Seleção Brasileira. Essa é a décima segunda participação da Costa Rica no torneio e o máximo onde chegaram foi às quartas de finais em quatro ocasiões.





Programe-se

Brasil x Costa Rica - Terceira rodada Grupo I

Local: Aspire Zone, Doha (Catar)

Data e hora: Sexta-feira (27/11), às 11h

Transmissão: CazeTV