Leila Pereira e Verón colhem os frutos da boa gestão à frente de Palmeiras e Estudiantes - (crédito: Reprodução das redes sociais)

Leila Mejdalani Pereira e Juan Sebastián Verón desafiam o estereótipo do cartola que administra o futebol à base da emoção, recorre a discursos populistas, apega-se ao poder político e fecha as portas para mulheres e ex-jogadores. São as mentes por trás dos projetos que levaram Palmeiras e Estudiantes à decisão da Libertadores, neste sábado (28/11), às 17h, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

A decisão pode levar Leila a um território inédito no futebol sul-americano. Caso o Palmeiras conquiste o título, ela se tornará a primeira mulher presidente de um clube campeão da Libertadores masculina. Mais do que isso: será, também, a pioneira por levantar as taças das duas versões do torneio. Sob a gestão dela, as Palestrinas alcançaram a Glória Eterna em 2022.

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O título também ocorre em meio à reta final do segundo mandato de Leila Pereira à frente do Palmeiras. O período na presidência termina em dezembro de 2027, e a possibilidade de ampliar o mandato foi discutida internamente. A empresária, porém, sinalizou que não pretende buscar a permanência no cargo.

"Quem entra no futebol é muito difícil querer sair, por isso as pessoas fazem qualquer coisa para se manter no poder. Eu não tenho vontade de sair do futebol, mas infelizmente em dezembro de 2027 acaba meu mandato", afirmou. Em outra declaração, reconheceu que chegou a se animar com a possibilidade de ampliação, mas disse entender que a presidência tem um rito a ser respeitado. "Eu entendo que 2027 é o fim do ciclo da presidente Leila no Palmeiras. Fechar os olhos para isso seria desrespeitar a história", reconheceu.

Verón simboliza outro rompimento com o perfil tradicional de dirigente: o ex-jogador que transformou a identificação com a camisa em projeto de gestão. Presidente do Estudiantes desde 2014, com uma interrupção entre 2021 e 2024, ele defende a modernização administrativa do futebol argentino e a abertura dos clubes à entrada de capital privado.

A posição o colocou em rota de colisão com a Associação do Futebol Argentino (AFA), historicamente contrária ao modelo. Sob a liderança dele, o Estudiantes buscou novas alternativas de financiamento, investiu na infraestrutura e fortaleceu a estrutura esportiva. Verón também foi o principal articulador político, financeiro e estratégico para a modernização do Estádio UNO.

Verón pode alcançar uma marca que outro ídolo argentino esteve perto de conquistar. Juan Román Riquelme chegou à final da Libertadores de 2023 como dirigente do Boca Juniors, mas viu o título escapar diante do Fluminense. Naquele momento, ainda ocupava a vice-presidência. Três anos depois, como presidente, celebrou a conquista da Copa Sul-Americana sobre o Atlético-MG, o primeiro título internacional no comando do clube. Verón pode fechar o ciclo de maneira ainda mais simbólica: conquistar a Libertadores como presidente, 17 anos depois de levantar a taça como jogador do Estudiantes contra um time brasileiro, o Cruzeiro.