Ele não entrou em campo em nenhuma das 38 partidas da campanha do Corinthians no Brasileirão de 2007, mas acompanhou os bastidores e sabe o quanto doeu na Fiel o rebaixamento à Série B, confirmado naquela rodada, após o empate por 1 x 1 com o Grêmio, em 2 de dezembro, no antigo Estádio Olímpico, em Porto Alegre. O jovem Júlio César, de 23 anos, era um dos goleiros reservas de Felipe. Deu a volta por cima no clube, conquistou a Série B, a Copa do Brasil de 2009 e o Brasileirão de 2011, além de viver o ano mágico de 2012, com os títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa. Hoje, como dirigente, participa da missão de evitar que o Corinthians reviva aquele capítulo. O reencontro com o Grêmio será às 18h30, na Neo Química Arena, em confronto direto na luta contra o Z-4. O streaming Prime Video transmite

Do outro lado do balcão desde abril, Júlio César voltou ao Corinthians como gerente de futebol. Em outubro, após a saída de Marcelo Paz, passou a acumular, também, a função de executivo da área. A mudança ampliou as responsabilidades do ex-goleiro, como fazer o meio de campo entre a diretoria e o elenco, sobretudo em tempos de crise com atrasos de salários e direitos de imagem. É desse lugar que observa as diferenças entre o grupo atual e aquele que viveu o rebaixamento em 2007. Na avaliação dele, o Corinthians de hoje tem mais qualidade.

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A confiança, segundo ele, não se resume ao talento individual. Pesa na análise o comprometimento e o histórico vencedor dos jogadores que compõem o grupo atual. "O que eu me apego, acredito e confio é que a qualidade dele e o compromisso deles nos dão confiança de que sairemos dessa. São atletas acostumados a vencer. O elenco é diferente de 2007, que também tinha sua qualidade, mas hoje vejo o grupo mais preparado para sair dessa", comentou. Entretanto, admitiu não encontrar explicação para a sequência negativa recente. Para ele, uma das mais difíceis da carreira, como atleta e gestor.

A comparação entre as duas campanhas revela semelhanças, mas também diferenças importantes. Em 2007, o Corinthians chegou à última rodada depois de perder por 1 x 0 para o Vasco, no Pacaembu. Ocupava a 16ª colocação, com 43 pontos, e precisava pontuar contra o Grêmio para não depender de uma combinação de resultados. Dezenove anos depois, o cenário também é de tensão, mas o Timão chega à penúltima rodada fora da zona de rebaixamento, com 41 pontos. A equipe de 2026 depende apenas das próprias forças para encaminhar a permanência.

O Corinthians pode encerrar, hoje, a luta contra o rebaixamento. Para isso, precisa vencer o Grêmio e torcer para que Mirassol e Internacional não conquistem os três pontos. O time do interior paulista recebe o Athletico-PR, enquanto os colorados enfrentam o Bragantino, no Beira-Rio. Se empatar, deve torcer por derrota do Inter ou do Mirassol. As três partidas começam às 18h30. Se a combinação se confirmar, o Timão chegará aos 44 pontos e não poderá mais ser alcançado por dois concorrentes diretos na briga pela permanência.

O Grêmio também tem contas a acertar em Itaquera. Desde a inauguração da Neo Química Arena, em 2014, os gaúchos venceram apenas uma vez no estádio, no triunfo em agosto de 2018, por 1 x 0, com gol de Everton Cebolinha, justamente sob o comando de Renato Gaúcho. Desde então, foram nove empates e duas derrotas no confronto disputado na casa alvinegra.

Para tentar mudar esse retrospecto, o tricolor aposta também no apoio das arquibancadas. O clube organizou a Operação Itaquera, com 2,5 mil ingressos e transporte gratuitos para os torcedores que viajarem a São Paulo. É a terceira mobilização do tipo na temporada. Nas duas anteriores, contra Coritiba e Santos, o Grêmio venceu como visitante.

Dentro de campo, Renato terá reforços à disposição. João Pedro retorna de suspensão, enquanto Kannemann se recuperou de um desconforto muscular e deve ficar à disposição. O único desfalque confirmado é o volante Noriega. A principal dúvida está na formação tática: o treinador pode manter os três volantes utilizados na vitória sobre o Santos ou voltar a atuar com uma linha de três zagueiros.

Uma vitória sobre o Corinthians mantém o tricolor fora da zona de rebaixamento, independentemente dos demais resultados, salvo uma goleada do Mirassol por quatro ou mais gols de diferença. O empate também pode ser suficiente, desde que o time paulista não vença o Athletico-PR. Derrota em Itaquera, combinada com vitórias de Mirassol e Internacional, empurrará os gaúchos para o Z-4