Autor do gol do tetra da Libertadores pelo Palmeiras, Ramón Sosa afirmou estar grato pela torcida, que, segundo o paraguaio, acreditou até o fim no elenco alviverde. Assim, o jogador relembrou toda dedicação dele e do grupo para chegar a esse momento especial e conquistar a Glória Eterna.
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Dessa forma, o atacante foi a grande surpresa da escalação de Abel Ferreira. Ele levou a melhor na disputa com Vitor Roque no ataque do Verdão e foi o herói do tetra.
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"Tenho que agradecer a esta torcida, que confiou na gente até o fim. Foi muito duro, trabalhamos bastante, como tinha de ser e conseguimos conquistar o nosso objetivo", disse.
"Perdemos, empatamos, sofremos, e creio que hoje foi muito especial. Eu me dediquei muito. Desde o tempo em que eu cheguei aqui. Agradeço aos meus companheiros que me ajudaram muito. Temos um grupo muito especial", afirmou.
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Novos torneios no horizonte
Com o título, os comandados do técnico Abel Ferreira garantiram a vaga no Intercontinental desde ano. Além disso, disputarão a Recopa Sul-Americana 2027 e o Mundial de Clubes de 2029.
No próximo domingo (6), o Verdão disputa mais um título na temporada. Isso porque enfrenta o Grêmio, às 16h (de Brasília), pela decisão da Copa do Brasil, no Mané Garrincha.