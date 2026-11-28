Abel Ferreira e Gustavo Gómez somam diversos títulos com a camisa do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras se sagrou tetracampeão da Libertadores, neste sábado (28), ao vencer o Estudiantes (ARG) por 1 a 0, com gol de Ramón Sosa, em Montevidéu. Assim, Abel Ferreira e Gustavo Gómez ampliaram seus recordes como técnico e jogador com mais títulos na história do clube paulista.

Dessa forma, o português chegou ao clube há seis anos e ergue sua 12ª taça no período. Vale lembrar que o comandante havia passado Oswaldo Brandão no início do ano, ao vencer o Campeonato Paulista.

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O comandante, então, conquistou a Libertadores de 2020, 2021 e 2026, Brasileirão de 2022 e 2023, Copa do Brasil de 2020, Campeonato Paulista de 2022, 2023, 2024 e 2026, Recopa Sul-Americana de 2022 e Supercopa do Brasil de 2023.

Ídolo e recordista de títulos

O paraguaio, por sua vez, alcançou a marca de 14 conquistas pelo Verdão. O atleta está no clube desde 2018 e se tornou o maior vencedor da história do clube.

Desde que assinou contrato, o defensor ergueu as taças da Libertadores de 2020, 2021 e 2026, Recopa Sul-Americana de 2022, Campeonatos Brasileiros de 2018, 2022 e 2023, Copa do Brasil de 2020, Supercopa do Brasil de 2023 e Campeonatos Paulistas de 2020, 2022, 2023, 2024 e 2026.

Em seguida, estão empatados na segunda posição, com 12 títulos: Ademir da Guia, Dudu (atacante que jogou entre 2015 e 2024), Junqueira, Marcos Rocha, Mayke, Raphael Veiga e Weverton.