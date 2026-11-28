Vasco conquistou o Carioca Sub-20 pela terceira vez nos últimos quatro anos - (crédito: Foto: Divulgação / Vasco)

O Vasco é o campeão do Campeonato Carioca Sub-20 de 2026. Em decisão emocionante contra o Botafogo, os Crias da Colina levaram a melhor nos pênaltis e conquistaram o título pela 17ª vez na história da competição na categoria. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Cruz-Maltino perdeu pelo mesmo placar neste sábado (28), em São Januário, mas venceu nas penalidades por 4 a 1.

É o terceiro título do Vasco nos últimos quatro anos. O Cruz-Maltino conquistou o Carioca Sub-20 em 2023 e 2024, mas perdeu ano passado para o próprio Botafogo. Dessa forma, os rivais protagonizaram uma revanche neste ano, mas final feliz para os vascaínos. Wallace Davi marcou o gol alvinegro no tempo normal, mas o goleiro Phillipe Gabriel brilhou nos pênaltis e defendeu duas cobranças.

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Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Vasco entrou em campo em São Januário com a vantagem do empate. Do outro lado, porém, havia um Botafogo bastante competitivo, que eliminou o invicto Fluminense em Xerém na semifinal. Dessa forma, as Joias do Bairro voltaram a superar adversidades e venceram por 1 a 0 no tempo normal, com gol de Wallace Davi.

Com a vitória alvinegra por 1 a 0, a decisão foi para os pênaltis. Porém, o goleiro Phillipe Gabriel brilhou e defendeu duas cobranças, enquanto o Vasco teve aproveitamento perfeito na marca da cal para vencer por 4 a 1. Além do título estadual, os Crias da Colina também ganharam o Brasileirão Sub-20 em 2026, fechando a temporada com chave de ouro.