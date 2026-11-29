O Santos venceu o Vitória, na tarde deste domingo (29), no Barradão, em Salvador, por 3 a 2, e segue sonhando com a vaga na Libertadores do ano que vem. O triunfo veio com uma pintura do craque santista.
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O Peixe abriu o marcador com Willian Arão, mas viu Batalhas em apar ainda na primeira etapa e com um golaço. Entretanto, surgiu a figura do camisa 10 do Santos. Neymar, de falta e de pênalti, garantiu o triunfo. No fim, Renê descontou.
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Com o resultado, o Santos chega aos 53 pontos e aumenta as chances de vaga na Libertadores. O Vitória, com 44 pontos, tenta vaga na Copa Sul-Americana, mas já está garantido na elite do ano que vem.
Para encerrar a competição, o Santos encara o Botafogo na próxima quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), diante de sua torcida na Vila Belmiro. Simultaneamente, o Vitória desafia o Vasco em São Januário, fechando assim os compromissos de ambas as equipes nesta derradeira jornada.
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Jovem se machuca e Santos na frente
Logo no primeiro minuto do confronto diante do Vitória, o Santos sofreu um desfalque importante, pois o zagueiro João Alencar levou a pior em um embate com o atacante Renê e precisou abandonar o gramado.
Como consequência, o defensor deu lugar a Escobar e deixou o campo amparado, além de exigir o carrinho-maca por não conseguir caminhar. Além disso, o lance provocou a irritação de atletas santistas e gerou um princípio de confusão.
Logo depois, entretanto, o Peixe inaugurou o placar para manter vivo o sonho de alcançar uma vaga na Libertadores pela Série A. Nesse sentido, Neymar executou uma cobrança de escanteio precisa e Willian Arão, bem colocado na grande área, saltou para aplicar uma cabeçada firme no canto direito, sem chances de defesa para Lucas Arcanjo.
Pintura de Baralhas
Ainda na etapa inicial no Barradão, a equipe mandante guardou um golaço para incendiar a partida. Em seguida, fora da grande área, Baralhas acertou um chute potente que tirou qualquer possibilidade de defesa do arqueiro Diógenes. Além disso, a redonda raspou no travessão antes de estufar as redes santistas. Consequentemente, o placar marcou igualdade no confronto.
Golaço do craque
O talento do astro santista voltou a decidir e devolveu a liderança ao clube. Como de costume, Neymar assumiu o protagonismo. Logo depois de sofrer a falta cometida por Zé Vítor, o próprio camisa 10 assumiu a responsabilidade e não desperdiçou a chance.
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Pouco antes da grande área, o craque executou uma batida impecável que recolocou o Alvinegro Praiano no comando do placar. Uma pintura de gol do camisa 10, resultado que alimenta ainda mais a esperança do Santos por uma vaga no G7.
Neymar decide para o Santos
A tarde acabou sendo do craque santista na bola parada. Depois da assistência em escanteio para o primeiro gol e um de falta, o camisa 10 ainda cobrou pênalti sofrido por Philippe Coutinho para confirmar a ótima vitória do Peixe em Salvador. Ainda deu tempo para Renê, de cabeça, desconta para o time baiano, mas já era tarde.
VITÓRIA 2X3 SANTOS
Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
Local: Barradão, Salvador (BA)
Data e hora: 29/11/2026, às 16h (de Brasília)
Gols: William Arão, 24/1ºT (0-1); Baralhas, 41/1ºT (1-1); Neymar, 17’/2ºT (1-2); Neymar, 37’/2ºT (1-3) e Renê, 48’/2ºT (2-3)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Jamerson (Mateus Silva, 32’/2ºT), Cacá, Brítez e Ramon; Caíque (Zé Vitor, intervalo), Baralhas e Matheuzinho (Marinho, 24’/2ºT); Erick (Osvaldo, 24’/2ºT), Tarzia (Renato Kayzer, intervalo) e Renê. Técnico: Rafael Lacerda
SANTOS: Diógenes; Rodinei (Igor Vinícius, 34’/2ºT), William Arão, João Alencar (Escobar, 3/1ºT) e Luan Peres; Gustavo Henrique, Arthur (Oliva, 34’/2ºT)e Gabriel Bontempo; Neymar (Rollheiser, 41’/2ºT), Everton Cebolinha e Gabigol (Philippe Coutinho, 34’/2ºT). Técnico: Cuca.
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares: Leone Carvalho Rocha (GO) e Fernanda Kruger (MT)
VAR: Héber Roberto Lopes (SC)
Cartão Amarelo: Zé Vitor, Renato Kayzer (VIT); Escobar, Gabriel Bontempo (SAN)
Cartão Vermelho: Nenhum