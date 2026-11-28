Nem mesmo o apoio da torcida foi o suficiente para mudar o cenário do Botafogo. Diante de casa cheia, o Glorioso perdeu para o Bahia por 2 a 1, neste sábado (28), no Nilton Santos, pela 37ª rodada do Brasileirão, e decidirá a permanência na Série A na última rodada. Rodrigo Nestor e Michel Araújo marcaram os gols do time baiano, enquanto Alex Telles descontou para os cariocas.
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Com o resultado, o Botafogo segue com 43 pontos e ocupa o 14º lugar. Dessa forma, vai para a última rodada com risco de rebaixamento. Já o Bahia, por sua vez, se mantém em sexto, agora com 57 pontos, e garantiu vaga na Libertadores de 2027. O Glorioso decide a permanência na Série A do Brasileirão diante do Santos, na próxima quarta-feira (2/12), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.
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Botafogo perde caminhão de gols e vê Bahia sair na frente
Jogando fora de casa, o Bahia não se intimidou com a festa da torcida do Botafogo e começou melhor no Nilton Santos. Dessa forma, o time baiano controlou as ações iniciais e abriu o placar logo aos seis minutos. Rodrigo Nestor recebeu passe de Alejo Véliz pelo lado direito, cortou Arthur Chaves, carregou para dentro da área e bateu colocado no ângulo do goleiro Gabriel Batista.
Após sofrer com a pressão inicial do Bahia, o Botafogo começou a controlar as ações após os dez minutos. O Glorioso, portanto, perdeu um caminhão de gols até o fim do primeiro tempo. Esperança de gols do time, Tiquinho Soares tirou tinta da trave, de cabeça. Matheus Martins, por sua vez, desperdiçou chance cara a cara com Ronaldo. Danilo também perdeu na pequena área e, depois, viu David Duarte salvar.
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Botafogo tenta reagir, mas sofre gol no fim
O segundo tempo começou com o mesmo panorama do fim da primeira etapa. O Botafogo manteve o controle das ações e quase empatou logo no primeiro minuto. Montoro cruzou para Danilo, que ajeitou de cabeça para Tiquinho Soares, mas Ronaldo fez um milagre. Após o susto, porém, o Bahia respondeu na sequência. Alejo Véliz recebeu cruzamento, mas não conseguiu pegar em cheio e mandou para fora.
O Bahia esboçou uma pressão ainda nos primeiros minutos e reclamou de um pênalti. O árbitro Ramon Abatti Abel chegou a ir para o VAR, mas assinalou impedimento na jogada. Na sequência, o Botafogo ganhou um pênalti quando Kauan Toledo foi derrubado por Kanu na área. Alex Telles bateu firme, deslocou o goleiro Ronaldo e empatou o jogo no Nilton Santos.
Na reta final da partida, o jogo ficou truncado, mas com possibilidades para os dois lados. O Bahia levou perigo com Cristian Olivera, de cabeça, mas Gabriel Batista fez grande defesa. Depois, o Botafogo respondeu com Kauan Toledo, que levou perigo em chute cruzado.
BOTAFOGO 1 X 2 BAHIA
Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
Data: 28/11/2026
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
BOTAFOGO: Gabriel Batista; Vitinho, Kaio Pantaleão (Justino, 32’/2ºT), Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho (Júnior Santos, 41’/2ºT), Medina, Danilo e Montoro (Arthur Cabral, 41’/2ºT); Matheus Martins (Kauan Toledo, 13’/2ºT) e Tiquinho Soares. Técnico: Tite
BAHIA: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick, 23’/2ºT), Jean Lucas (Michel Araújo, 23’/2ºT) e Rodrigo Nestor (Sanabria, 29’/2ºT); Cristian Olivera, Alejo Véliz (Ruan Pablo, 37’/2ºT) e Erick Pulga (Everton Ribeiro, 23’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni
Gols: Rodrigo Nestor, 6’/1ºT (0-1); Alex Telles, 16’/2ºT (1-1); Michel Araújo, 39’/2ºT (1-2)
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Cartões amarelos: Arthur Chaves (BOT); Everton Ribeiro (BAH)