Um balde de água fria deprimente! No melhor público do Botafogo neste ano, com mais de 30 mil pessoas no Colosso do Subúrbio, o time alvinegro perdeu para o Bahia por 2 a 1, neste sábado (28), no Estádio Nilton Santos, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso está com os dois pés na Série B. Veja, então, como a Coluna do Léo Pereira avaliou o desempenho dos alvinegros em mais uma jornada de insucesso.

AS NOTAS DOS JOGADORES DO BOTAFOGO

BATISTA – Inapelável o disparo de Nestor. Nem se jogasse as luvas conseguiria pegar. Errou algumas reposições de bola. Pouco molestado na sequência do espetáculo, não conseguiu pegar o chute de Araújo – NOTA: 5,0

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VITINHO – Alguns moles na defesa e poucas ultrapassagens para ajudar o ataque durante os primeiros 45 minutos. Mais tímido do que o habitual – NOTA: 4,0

PANTALEÃO – Bem nas antecipações, demonstrou segurança e qualidade para rechaçar alguns ataques do Bahia. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Justino – NOTA: 6,0

CHAVES – Cintura dura, o Alemão foi desmoralizado com um corte seco de Nestor no 0-1. Continua saindo à caça de forma bem precipitada – NOTA: ZERO

TELLES – Deixou uma avenida para Gómez e Nestor explorarem. Levou até caneta. Mas, na hora do pênalti, deslocou o goleiro para o outro lado e meteu no cantinho – NOTA: 6,0

HUGUINHO – Péssimo, péssimo. Marcou de forma afoita, protegeu mal a zaga e desperdiçou posse de bola para o Glorioso. Melhorou na cobertura durante o segundo tempo. Saiu, no fim, para a entrada de Júnior Santos – NOTA: 4,0

MEDINA – Perdeu algumas chances de rebotes da entrada da área. Recuou para fazer a saída de três e para evitar um contra-ataque promissor do Esquadrão. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Edenilson – NOTA: 5,5

DANILO – Dificuldade para acertar um passe de 15 centímetros. Falhou várias vezes na transição ofensiva do Glorioso. Quando fez o certo a acionou Martins, o atacante desperdiçou. Armou alguns ataques – NOTA: 5,0

MONTORO – O Monstrinho girou com a bola, protegeu bem a redonda, mas pecou na tomada de decisão. Lançou algumas pelotas no vazio, algo que contraria o seu futebol. Em outras, prendeu demasiado. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Cabral – NOTA: 3,0

MARTINS – Começou até bem. Acertou o pé nos cruzamentos, levando perigo pelo lado direito de ataque alvinegro. Em um deles, quase provoca um gol contra. Depois, no entanto, foi piorando até perder um gol feito, sozinho, na cara de Ronaldo. Pecou na finalização. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Toledo – NOTA: 4,5

TIQUINHO – Apenas uma cabeçada mais ou menos perigosa durante a etapa inicial. No segundo tempo, perdeu, pelo alto, um gol na pequena área – NOTA: 4,0

TOLEDO – Em pouco tempo de jogo, conseguiu um pênalti para mudar o ânimo do Botafogo – NOTA: 6,0

EDENILSON – Hesitou em bater para o gol quando teve a chance – NOTA: 4,5

JUSTINO – Envolvido facilmente pelo ataque tricolor – NOTA: 3,5

JÚNIOR SANTOS – Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA!

CABRAL – Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA!

TÉCNICO: TITE – Desta vez, não inventou. A despeito de sair atrás, o Botafogo criou um número considerável de chances para merecer o empate. Mas o time, como de praxe, falhou atrás e está praticamente rebaixado – NOTA: 3,5