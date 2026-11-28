Jogadores comemoram o gol marcado por Maílton, o primeiro do jogo - (crédito: Divulgação/Fortaleza EC)

O Fortaleza está de volta à Série A. Neste sábado (28/11), o Leão do Pici venceu o Criciúma por 2 x 0, na Arena Castelão, no jogo de volta dos playoffs de acesso, e garantiu vaga na elite do Brasileirão. Maílton e Lucas Gazal marcaram os gols para um público que lotou o estádio na capital cearense. Na partida de ida, os catarinenses haviam vencido por 1 x 0, no Heriberto Hulse.

Assim, o Laion, que havia ficado em terceiro lugar na classificação geral, retorna à elite do Campeonato Brasileiro. O clube se junta a Novorizontino (campeão) e Juventude, que garantiram o acesso diretamente, além do Vila Nova, que passou pelo rival Atlético-GO no outro playoff.

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A torcida foi em peso para acompanhar o time de Juan Pablo Vojvoda, que retornou ao clube para as últimas três partidas no ano – duas pelos playoffs. Dessa maneira, mais de 56 mil pessoas lotaram a Arena Castelão e foram ao delírio com o acesso conquistado em campo.

O jogo começou disputado na Arena Castelão. Nos primeiros minutos, o Criciúma esteve melhor e levou perigo à meta de João Ricardo, principalmente com Waguininho e Eduardo. No entanto, o Fortaleza foi mais efetivo e abriu o placar aos 26 minutos. Maílton recebeu de fora da área e acertou o ângulo para marcar um golaço.

O Laion passou, inclusive, a ter mais domínio ofensivo e quase ampliou com Miritello, que desperdiçou boa chance da marca do pênalti. Nos acréscimos do primeiro tempo, Lucas Gazal ampliou para o Fortaleza, após pegar rebote de falta cobrada por Maílton.

Na volta do intervalo, o Criciúma ameaçou logo aos dois minutos, com Willean Lepo, que parou em grande defesa de João Ricardo. A resposta do Leão do Pici quase foi fatal. Pedro Henrique mandou na trave de Airton.

O Criciúma passou a ter mais a posse de bola e via o time da casa se defender bem, recuando as linhas para sair no contragolpe. Os catarinenses foram para o tudo ou nada e precisavam do empate para garantir o acesso, uma vez que derrota por um gol ainda classificava o Fortaleza. Assim, partiu com todo mundo para o ataque em busca do resultado. Entretanto, o Leão do Pici defendeu-se bem e, para alegria do público, saiu vencedor e com o passaporte carimbado para a Série A.

FORTALEZA 2 x 0 CRICIÚMA

Playoffs de acesso da Série B do Brasileiro

Data-Hora: 28/11/2026 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Arena Castelão (Fortaleza)



FORTALEZA: João Ricardo; Mailton (Lucas Freitas, 38’/2ºT), Lucas Gazal, Cardona e Kaio Henrique; Ronald (Jailson, 22’/2°T), Lucas Sasha e Vitinho (Lucas Prior, 26’/2°T; Pedro Henrique (Rodrigo Santos, 22’/2°T), Luiz Fernando (Paulo Baya, 22’/2°T) e Miritello. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



CRICIÚMA: Airton; Marcinho (Capella, 16’/2°T), César Martins, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Eduardo (Diego Gonçalves, 34’/2ºT), Ronald (Gui Lobo, 16’/2°T) Fellipe Mateus; Otero (Nicolas – intervalo), Willean Lepo (Romarinho, 29’/2°T) e Waguininho. Técnico: Umberto Louzer.



Cartões amarelos: Lucas Gazal (FOR), Otero (CRI)

Cartões vermelhos: Não houve

GOLS: Mailton, 26’/1ºT (1-0), Lucas Gazal, 48’/1°T (2-0)

Público: 56.422 presentes (54.734 pagantes)

Renda: R$ 2.093.606,00

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

