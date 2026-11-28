Fluminense jogará mais uma vez a fase de grupos da Libertadores - (crédito: Foto: Marina Garcia / Fluminense FC)

O Fluminense garantiu classificação à fase de grupos da Libertadores de 2027. O Tricolor foi beneficiado pela vitória do Palmeiras sobre o Estudiantes por 1 a 0, gol de Sosa, em Montevidéu, na final da competição continental neste sábado (28/11). Assim, abriu mais uma vaga direta via Brasileirão.

A equipe carioca estacionou nos 63 pontos com a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, na última sexta-feira, e ocupa o quarto lugar. No entanto, não pode mais ser ultrapassado pelo Bahia, sexto colocado, que só pode chegar a 60. Esta é a quinta vez em sete anos que o clube garante a classificação direta à fase de grupos.

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Agora, o Fluminense se livra do mata-mata logo no começo do ano e tem mais tempo para planejar a temporada, com a montagem e preparação do elenco para 2027. Inclusive, garante a premiação dos seis jogos por participar da competição.

Na próxima quarta-feira (2), o Fluminense encerra a temporada 2026 diante do Bragantino, em no Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Dessa maneira, apenas um empate já garante o quarto lugar na competição.

Para este confronto, Marcão tem quatro desfalques confirmados. O meia Lucho Acosta e os atacantes Riquelme Felipe e Castillo receberam o terceiro cartão amarelo e não jogam. Por outro lado, o lateral-direito Samuel Xavier foi expulso por reclamação no banco de reservas e também vira desfalque.

Na última sexta-feira, o Tricolor enfrentou o Cruzeiro no Maracanã e perdeu por 1 a 0, gol de Kaio Jorge, ainda no início da partida.