O Palmeiras se sagrou tetracampeão da Libertadores ao vencer o Estudiantes-ARG, em Montevidéu, por 1 a 0. Logo após ficar com o título, neste sábado (28), o clube paulista utilizou as redes sociais para provocar o Flamengo.

Dessa forma, o Verdão postou a foto de uma árvore cheia de frutos e imagens da taça do Paulistão e da Libertadores. Isso porque o clube recuperou a publicação do Rubro-Negro depois d conquista do Brasileirão, na última semana.

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Na semana passada, os cariocas escreveram "Desfrutem", em alusão a uma frase de Abel Ferreira, nesta temporada. O treinador utilizou o termo para aconselhar que os torcedores aproveitassem o bom momento do Palmeiras.