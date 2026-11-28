O Palmeiras se sagrou tetracampeão da Libertadores ao vencer o Estudiantes-ARG, em Montevidéu, por 1 a 0. Logo após ficar com o título, neste sábado (28), o clube paulista utilizou as redes sociais para provocar o Flamengo.
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Dessa forma, o Verdão postou a foto de uma árvore cheia de frutos e imagens da taça do Paulistão e da Libertadores. Isso porque o clube recuperou a publicação do Rubro-Negro depois d conquista do Brasileirão, na última semana.
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Na semana passada, os cariocas escreveram "Desfrutem", em alusão a uma frase de Abel Ferreira, nesta temporada. O treinador utilizou o termo para aconselhar que os torcedores aproveitassem o bom momento do Palmeiras.
"Desfrutando, mas sempre com muita humildade", escreveu o Verdão, que também fez outra publicação em que ressalta: "o fax não para de trabalhar, impressionante".
Essa é mais uma resposta ao Flamengo, que citou os títulos conquistados pelo Alviverde antes de 1971. Em 2010, a CBF reconheceu tais conquistas e unificou a competição.
Novos torneios no horizonte
Com o título, os comandados do técnico Abel Ferreira garantiram a vaga no Intercontinental desde ano. Além disso, disputarão a Recopa Sul-Americana 2027 e o Mundial de Clubes de 2029.
No próximo domingo (6), o Verdão disputa mais um título na temporada. Isso porque enfrenta o Grêmio, às 16h (de Brasília), pela decisão da Copa do Brasil, no Mané Garrincha.
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