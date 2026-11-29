Carrascal não teve vída facil neste empate do Flamengo com o Coritiba - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Campeão brasileiro desde a rodada passada e celebrando sua décima conquista nacional, o Flamengo visitou o Coritiba no Couto Pereira, neste domingo (29/11), pela 37ª rodada (penúltima) da competição. O jogo foi de alta intensidade, com boas oportunidades para cada lado e, no fim, um justo empate em 2 a 2. O Coxa saiu na frente com Josué, o melhor em campo. Mas Pedro, de pênalti, empatou ainda no primeiro tempo e virou co-artilheiro do Brasileiro. A virada do Flamengo veio com Samuel Lino, que entrou no intervalo e foi o melhor do Rubro-Negro. Porém, pouco depois, Tinga, em assistência espetacular de Josué, deixou tudo igual.

Campeão pela décima vez do Brasileiro, o Flamengo, com o resultado deste domingo, chega aos 81 pontos. O segundo colocado, Palmeiras, tem 74. Já o Coritiba, com 46 pontos, está em 12º lugar, consolidando uma posição na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Uma curiosidade, neste brasileiro, o Coxa, quando enfrentou cariocas, empatou todas: contra Vasco, Botafogo e Fluminense, 1 a 1.

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Objetivos

Com o Rubro-Negro já campeão brasileiro por antecipação, o técnico Leonardo Jardim aproveitou para dar oportunidades a alguns jogadores que atuaram pouco, como Freitas, que entrou pela primeira vez como titular, e o goleiro Andrew, em sua primeira participação no Brasileiro. O foco era Pedro. O atacante entrou como capitão e está na briga pela artilharia da competição, com Viveros, do Atletico-PR (21 gols). Já o Coritiba, livre do risco de rebaixamento, entrou com a esperança de somar pontos e seguir lutando por uma vaga na Sul-Americana (do oitavo ao 13º lugares).

Equilíbrio e gols no primeiro tempo

O jogo começou com o Flamengo já assustando, em um voleio de Pedro que o goleiro Morisco defendeu logo aos 36 segundos. Mas o Coxa, buscando igualar o jogo, também oferecia perigo. Aos seis minutos, o cruzamento de Josué encontrou Fonseca, e Andrew fez excelente defesa.

Aos 18, o Coritiba saiu na frente. O cruzamento de Bruno Melo não foi cortado por Léo Ortiz, e Josué bateu de primeira, no canto esquerdo de André, para fazer 1 a 0. Aos 25, quase saiu o segundo, em uma cabeçada de Jacy que Andrew espalmou. Mas, aos poucos, o Flamengo foi colocando o Coxa na defesa.

Aos 32, Pedro perdeu o gol de empate duas vezes seguidas. Na primeira, finalizou com marcação. Assim, deu a chance para Pedro Morisco espalmar em cima da linha. Na sequência, o cruzamento da direita bateu na perna de Pedro, que não esperava o lance, e saiu.

Contudo, o Flamengo conseguiu o empate nos acréscimos do primeiro tempo. Em um cruzamento, a bola bateu no braço de Sebas Gómez. Inicialmente, o árbitro nada marcou, mas foi ao VAR e confirmou a penalidade. Pedro não desperdiçou a cobrança. Bateu no meio do gol, mas a bola entrou. Assim, chegou aos 21 gols, empatando com Viveros na artilharia da competição.

Flamengo vira; mas o Coxa empata

Em um espaço de dois minutos, os dois melhores em campo mostraram serviço. Aos 17, Samuel Lino recebeu livre pela esquerda, avançou sem ser incomodado, entrou na área e, quando Iago Kuscevic chegou, cortou o zagueiro para chutar e fazer o gol da virada do Flamengo.

A resposta do Coritiba teve a assinatura de Josué. O camisa 10 recebeu o passe e, em uma mistura de calcanhar e letra, deixou Tinga na cara de Andrew. O lateral chutou e empatou em 2 a 2. Foi o 12ª assistência de Josué, o maior garçom do Brasileiro-2026. Jogão!

O jogo manteve boa pegada. Carrascal, em seu ultimo lance antes de sair para a entrada de Arrascaeta, recebeu de Paquetá dentro da área. Mas chutou raspando a trave direita de Morisco. Aos 27, Lavega entrou livre na área. Contudo, Andrew, com muita agilidade, fez a defesa abafando o chute do Coxa-branca.

No fim, o Flamengo pressionou muito, com uma série de chuveirinhos e escanteios. Pedro, duas vezes e Vitão, em cabeçada para grande defesa de Morisco, quase marcaram para o Rubro-Negro. Mas o ótimo jogo ficou no 2 a 2.

CORITIBA 2×2 FLAMENGO

37ª rodada do Brasileirão-2026

Data: 29/11/2026

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Público: 31.080

Renda: R$ 1.773.351,50

Gols: Josué, 18’/1ºT (1-0); Pedro, de pênalti, 47’/1ºT (1-1); Samuel Lino, 17’/2ºT (1-2); Tinga, 19’/2ºT (2-2)

CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy Maranhão e Bruno Melo (Felipe Jonathan, 23’/2ºT); Thiago Santos (Tissi, 33’/2ºT), Sebas Gómez (Vini Paulista, 33’/2ºT), Nicolas Fonseca (Paulo Roberto, 33’/2ºT)e Josué; Breno Lopes (Lavega, 13’/2ºT) e Pedro Rocha. Técnico: Guilherme Bossle

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (João Victor, 36’/2ºT), Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar (Jorginho, 13’/2ºT), Paquetá e Carrascal (Arrascaeta, 25’/2ºT); Luiz Araújo (Samuel Lino, Intervalo), Pedro e Freitas (Valencia, 13’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Daniella Coutinho Pinho (BA)

VAR: Diogo Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Breno Melo, Sebas Gómez, Thiago Santos (CTB); Jorginho (FLA)

Cartões Vermelhos: nenhum