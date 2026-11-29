A eleição de Sergio Janikian para a presidência do Corinthians deve mudar os rumos de uma das principais discussões nos bastidores do Parque São Jorge. A possibilidade de transformar o clube em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganhou força nos últimos anos diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Timão.

O novo presidente é contrário à mudança e acredita que o Corinthians possui condições de se recuperar financeiramente sem abandonar o modelo associativo. Durante a campanha eleitoral, o empresário utilizou Flamengo e Palmeiras como exemplos de clubes que conseguiram alcançar bons resultados financeiros e esportivos sem se transformar em SAF.

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Na avaliação de Janikian, os problemas enfrentados pelo Corinthians são consequências das decisões tomadas pelos antigos gestores, e não do formato administrativo da instituição. O dirigente voltou a defender esse posicionamento em seu pronunciamento após vencer a eleição.

Não venderemos o controle do futebol, mas parcerias serão bem-vindas, desde que preservem a autonomia, o patrimônio e a identidade do clube, declarou o presidente eleito.

Apesar da resistência à SAF, Janikian não descarta a entrada de recursos externos para ajudar o Corinthians a cumprir seus compromissos financeiros. O empresário também pretende profissionalizar a administração, estabelecer limites para os gastos e selecionar os responsáveis pelos departamentos do clube com base em suas competências.

Com uma dívida estimada em R$ 2,8 bilhões, o Timão terá suas contas submetidas a uma auditoria independente, que deverá apresentar os resultados nos primeiros 100 dias da nova gestão. Outra proposta do presidente eleito é renegociar os direitos de nome da Neo Química Arena, que, em sua avaliação, podem render pelo menos R$ 1 bilhão em um novo contrato.

Janikian foi eleito neste sábado (28 de novembro), com 971 votos, superando outros quatro candidatos. O empresário substituirá Osmar Stabile em janeiro de 2027 e terá mandato até dezembro de 2029.