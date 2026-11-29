Mesmo antes de encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro, o Vasco recebeu uma boa notícia envolvendo o calendário da próxima temporada. O Cruz-Maltino foi beneficiado por um resultado da 37ª rodada da competição nacional e garantiu a presença em mais um torneio em 2027.

Com a derrota do Botafogo para o Bahia, no sábado (28 de novembro), o Vasco assegurou matematicamente sua classificação para a Copa Sul-Americana. O rival carioca permaneceu com 43 pontos e não tem mais condições de alcançar a equipe de São Januário, que soma 47.

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O Cruz-Maltino, inclusive, esteve perto de chegar à decisão da competição continental nesta temporada. A equipe foi eliminada na semifinal pelo Boca Juniors, após vencer o primeiro confronto na Argentina por 1 a 0 e perder por 3 a 1 no Maracanã.

Apesar da classificação assegurada para a Sul-Americana, o time comandado por Pedro Emanuel ainda pode disputar a Copa Libertadores em 2027. O Vasco não participa da principal competição de clubes do continente desde 2018 e depende de uma combinação de resultados para encerrar esse período de ausência.

A conquista da Libertadores pelo Palmeiras ampliou para sete o número de vagas disponíveis através do Campeonato Brasileiro. Existe ainda a possibilidade de abertura de uma oitava vaga, caso o Grêmio seja rebaixado e perca o direito de disputar o torneio continental conquistado com a classificação para a final da Copa do Brasil.

Na 11ª colocação do Brasileirão, o Vasco pode terminar a competição com 53 pontos caso vença seus dois compromissos restantes. Atlético-MG, Red Bull Bragantino e Santos estão entre os principais concorrentes do Cruz-Maltino na disputa pela classificação.

O próximo compromisso da equipe carioca será neste domingo (29 de novembro), às 19h30 (horário de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Na última rodada, o Vasco receberá o Vitória em São Januário, na quarta-feira (2 de dezembro), com ingressos esgotados.