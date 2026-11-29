Samu comemora um dos gols da vitória sobre o Sporting - (crédito: Foto: Divulgação)

O Porto deu mais um passo importante na disputa pelo título do Campeonato Português 2026/27. Neste domingo (29), o time comandado pelo técnico Francesco Farioli venceu o Sporting por 2 a 0, no Estádio do Dragão, com gols de Gabri Veiga e Samu e ampliou a vantagem na liderança.

Agora, o Porto tem 12 pontos de vantagem sobre o rival, terceiro colocado. O Benfica, que ainda joga nesta rodada, aparece em segundo lugar, oito pontos atrás. Os Encarnados entram em campo nesta segunda-feira (30). A equipe recebe o Famalicão, atual 11º colocado, e pode reduzir a diferença para o líder caso conquiste o triunfo no Estádio da Luz.

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Além de ampliar a vantagem na liderança, o Porto alcançou sua 12ª vitória consecutiva no Campeonato Português, feito que não acontecia havia 54 anos. Ao mesmo tempo, a sequência também representa a melhor marca da carreira de Francesco Farioli como treinador. O italiano superou os 11 triunfos seguidos que havia conquistado na temporada passada, em dois períodos diferentes.

Dessa maneira, o Porto está a apenas uma vitória de igualar o recorde do clube, estabelecido na temporada 1939/40, quando a equipe venceu 13 partidas consecutivas sob o comando do húngaro Siska.