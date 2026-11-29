Disputa intensa no GP do Catar, onde Gabriel Bortoleto conquistou pontos essenciais para a Audi na Fórmula 1 - (crédito: Karim Jaafar/AFP)

O GP do Catar, disputado no Circuito Internacional de Lusail neste domingo, terminou com um desfecho positivo para Gabriel Bortoleto. O brasileiro marcou pontos novamente no Mundial de Fórmula 1 ao cruzar a linha de chegada no décimo lugar.

O ponto conquistado trouxe motivação para a Audi. A escuderia tem como foco ultrapassar a Haas no Mundial de Construtores na reta final do campeonato.

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Diferença estreita no Mundial de Construtores

A pontuação obtida em Lusail acirrou o duelo entre as montadoras, restando apenas uma etapa para o encerramento do calendário:

dois pontos (29 a 31) separam a Haas e a Audi na tabela de classificação;

o Circuito de Yas Marina receberá o GP de Abu Dabi no próximo final de semana;

a corrida representará a 23ª e última etapa da temporada da categoria.

"Vamos para Abu Dhabi muito empolgados com o que pode ser possível na disputa com a Haas", concluiu Bortoleto, que terminou a corrida exausto e afirmou que o esforço valeu a pena no final.

Largada e ritmo de corrida

O brasileiro começou a prova na 13ª posição e enfrentou momentos de disputa intensa logo nas primeiras movimentações no traçado.

"Estou muito feliz com a corrida, da qual gostei bastante. Largando da 13ª posição, a primeira volta foi intensa e foi uma corrida difícil do início ao fim. Conseguimos encontrar um bom ritmo e a equipe fez um ótimo trabalho neste fim de semana, com uma estratégia excelente. Conquistamos esse ponto por mérito", completou o piloto.

Estratégia e desgaste de pneus

Bortoleto revelou ter identificado momentos cruciais da prova nos quais perder posições comprometeria o plano definido pelos estrategistas.

Diante dessa exigência, o competidor forçou o uso dos pneus logo após as suas duas passagens pelos boxes. Essa pilotagem ocorreu mesmo com a ciência das consequências diretas no rendimento durante a parte final dos stints.

"Colocar a estratégia em prática foi difícil. Sabíamos que havia três ou quatro voltas em que, se eu perdesse posições, a corrida também estaria perdida. Então, tive de trabalhar para manter os outros atrás de mim depois das minhas duas paradas."

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.