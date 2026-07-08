Avaliado em R$ 150 milhões, novo iate de Neymar possui três andares e heliponto - (crédito: Reprodução/Instagram)

A mais nova aquisição de Neymar chama atenção não apenas pelo valor estimado em R$ 150 milhões, mas também pelas características pouco comuns da embarcação.

Construído pela Indústria Naval do Ceará (Inace), em Fortaleza, o superiate de cerca de 46 metros de comprimento (150 pés) é apontado como o único do Brasil equipado com heliponto, figurando entre os modelos mais sofisticados e exclusivos do mercado nacional.

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Embora hoje seja uma embarcação de luxo, o projeto teve uma origem bastante diferente. Antes de ganhar o acabamento de alto padrão, o iate era um navio de serviço e passou por um extenso processo de retrofit, com intervenções estruturais, técnicas e na parte interna para assumir sua configuração atual.

A adaptação de embarcações comerciais para o segmento premium já é uma prática consolidada em polos internacionais, como Europa e Dubai.

No Brasil, esse tipo de projeto começa a ganhar força à medida que cresce a procura por embarcações personalizadas voltadas ao mercado de alto luxo.

A embarcação distribuída em três andares, equipada com heliponto, hidromassagem, amplas áreas de convivência, diversas suítes e espaços de lazer planejados para proporcionar conforto, privacidade e exclusividade em viagens pela costa brasileira e também em roteiros internacionais.