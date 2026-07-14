Jogador da Espanha 'previu' presença na final da Copa; entenda

Jogadores da Espanha comemoram gol marcado contra a França, pelas semifinais da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Franck Fife/AFP)

Meio-campista da Espanha e uma das principais peças da equipe que garantiu a classificação à decisão da Copa do Mundo de 2026, Pedri acertou uma profecia feita por ele mesmo de que La Roja se classificaria para a final do Mundial da vez.

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No dia 10 de junho de 2025, ou seja, há mais de um ano atrás, o jogador "previu" que a seleção europeia estaria na partida derradeira pela busca do bicampeonato mundial. Em uma postagem feita nas redes sociais, o atleta do Barcelona publicou registros da participação dele na decisão da Uefa Nations League, perdida para Portugal, após disputa de pênaltis. O jogo ocorreu dois dias antes do post.

O meio-campista Pedri, da Espanha, durante a Copa do Mundo de 2026 (foto: AFP)

O grande detalhe, no entanto, está na legenda da publicação. Ali, o meia escreveu a data exata da final da Copa do Mundo. Agora, a promessa está cumprida. Nos comentários, diversos torcedores voltaram ao registro para celebrar o acerto no presságio. Outro aspecto curioso é que, cinco dias antes da postagem, em 5 de junho de 2025, a Espanha derrotou a própria Seleção Francesa na semifinal da Nations, por 5 x 4.

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A classificação à final do Mundial de Seleções mais recente veio com triunfo por 2 x 0. Os gols da vitória foram marcados por Oyarzabal, de pênalti, e Pedro Porro. Está é a primeira vez em que a Espanha passa das meias-finais desde 2010, ano do primeiro e único título mundial conquistado por La Roja.