GDF regulamenta Programa Bolsa Universitária com benefício de até 80%

Os jovens universitários do Distrito Federal possuem mais oportunidades de concluírem o ensino superior com o Programa Bolsa Universitária regulamentado, nesta quinta-feira (25/11), pelo Governo do DF (GDF). O programa, instituído pela Lei Complementar nº 770, de 15 de julho de 2008, foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) e vai oferecer bolsas de até 80% aos alunos que não possam pagar as mensalidades.

Os recursos serão retirados do orçamento anual do GDF e o aluno deve estar regularmente matriculado e, comprovadamente, não possuir condições de custear seus estudos. Estudantes de cursos à distâncias oferecidos por instituições com sede fora do DF, ainda que elas possuam polos instalados no território da capital do país, não poderão ser contemplados.

A gestão do programa ficará a cargo da Secretaria de Economia do DF, enquanto a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF fará convênios com Instituições de Ensino Superior do DF. Além disso, o programa também será oferecido na modalidade de estágio, com colaboração da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAP-DF).

De acordo com o Decreto, o Poder Público concederá vale-transporte ou passe livre aos bolsistas. Veja os requisitos: