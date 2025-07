AS Amanda S. Feitoza

Tribunal de Justiça de Pernambuco - (crédito: Reprodução/TJPE)

Está publicado o edital do novo concurso do Tribunal de Justiça do Pernambuco (TJPE). As vagas são para analista judiciário, oficial de justiça e técnico judiciário. O concurso é para formação de cadastro reserva.

As inscrições devem ser feitas a partir de quarta-feira (9/7) até 5 de agosto no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora do certame. O custo da inscrição varia entre R$ 100 a R$ 140 reais.

Ao todo, são 82 vagas, sendo 65 para cargos técnicos, 14 para analistas e 3 para oficiais de justiça. As provas estão previstas para o dia 21 de setembro para os cargos de nível médio e 28 de setembro para os cargos de nível superior. Os exames serão realizados em Recife.

Cargos e salários