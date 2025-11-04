Estudo mostra como as crianças aprendem a usar letras maiúsculas

JN Júlio Noronha*

Pesquisadores da Universidade da Tasmânia realizaram estudos com crianças para entender melhor como elas aprendem a usar letras maiúsculas - (crédito: Ron Lach/Pexels )

Sistemas linguísticos que fazem uso de letras maiúsculas e minúsculas são utilizados em muitos países do mundo, o equivalente a um terço da população mundial. Crianças aprendem a usar as letras maiúsculas geralmente durante os primeiros anos da alfabetização; para isso, elas precisam entender algumas regras, como o tipo da palavra e a posição que ela ocupa na frase.

Para descobrir mais sobre como as crianças falantes de inglês entendem essas regras, pesquisadores da Universidade da Tasmânia, na Austrália, realizaram dois estudos que visavam compreender como as capacidades de uso de letras maiúsculas evoluem conforme a idade e se alguns padrões de escrita podem facilitar esse processo.

Um dos dados analisados era se as pessoas estão mais propensas a fazer o uso da letra maiúscula; se um número maior de sinais estiver indicando que é necessário o uso, como, por exemplo, nomes próprios no início da frase, são dois sinais indicando a letra maiúscula. Já quando se tem um nome próprio no meio da frase, comumente a regra é esquecida.

Para a realização da pesquisa, foi necessária a participação de 236 estudantes de língua inglesa de escolas da região sudeste da Austrália, do 3º ao 12º ano e do ensino superior, sendo a maioria do sexo feminino e a maioria brancos. Para obterem os resultados, os pesquisadores entregavam frases para os participantes, que tinham que mostrar onde estava faltando a letra maiúscula.

Os resultados mostraram que crianças do 3º ao 6º ano cometiam mais erros com o uso das letras do que os participantes de turmas superiores. Esses alunos mais novos demonstraram também ser mais eficientes quando é necessário se concentrar mais na frase, como, por exemplo, quando ela é mais longa.

A conclusão da pesquisa é que exercícios ortográficos que estimulem a atenção da criança para a função da palavra na frase são muito úteis para que as crianças possam aprender o uso correto das letras maiúsculas. Destacam também a importância do professor na hora da aprendizagem, que deve incentivar os alunos a pensar não só na parte ortográfica, mas também na posição correta das palavras nas frases.

