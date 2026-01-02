Colégio Olimpo inaugura unidade na Asa Norte; matrículas estão abertas

Jéssica Andrade

Matrículas na nova unidade do Colégio Olimpo, na Asa Norte, já estão abertas - (crédito: Divulgação/Colégio Olimpo)

Referência no ensino privado do Distrito Federal, o Colégio Olimpo inaugurou sua terceira unidade em Brasília, desta vez na Asa Norte. A nova escola amplia a presença do grupo na capital e reforça a estratégia de crescimento da instituição, que já mantém unidades consolidadas na Asa Sul e em Águas Claras, além de atuação em outras cidades do país.

A unidade da Asa Norte chega com a proposta de atender estudantes da Educação Infantil, a partir dos 3 anos, até o Pré-Vestibular. O movimento acompanha a expansão do grupo, que vem se destacando nacionalmente pelos resultados acadêmicos e pela presença frequente nos rankings do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Leia mais: Comissão especial aprova novo Plano Nacional de Educação na Câmara

Segundo Bernadelli, CEO do Grupo Olimpo, a abertura da nova unidade segue o mesmo padrão adotado nas demais escolas da rede. “A proposta é manter a estrutura, o cuidado com os estudantes e os resultados que já fazem parte da história do colégio. A chegada à Asa Norte é um passo natural dentro desse processo de crescimento”, afirma.

O projeto pedagógico do Olimpo é baseado em metodologia atualizada, acompanhamento individualizado e foco no desenvolvimento acadêmico e humano dos alunos. A escola trabalha com preparação consistente para exames e vestibulares, mas também aposta em uma formação mais ampla, voltada à construção de autonomia e ao estímulo de talentos ao longo da trajetória escolar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Nossa preocupação vai além do desempenho em provas. A ideia é formar pessoas, oferecendo uma base sólida para que cada aluno possa fazer escolhas com mais segurança ao longo da vida”, destaca Bernadelli.

Com a inauguração da unidade na Asa Norte, o Colégio Olimpo passa a ampliar o acesso de famílias da região central de Brasília ao modelo educacional da instituição. As matrículas para o ano letivo de 2026 já estão abertas, e as informações sobre o processo podem ser consultadas nos canais oficiais do colégio.