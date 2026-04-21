Paulo Gontijo

GDF recua e suspende nova regra de pagamento para professores temporários - (crédito: Tony Oliveira / AG Brasilia)

O Governo do Distrito Federal decidiu suspender a alteração na forma de cálculo da remuneração dos professores temporários da rede pública. A medida foi determinada pela governadora Celina Leão (PP) nesta terça-feira (21/4) e será oficializada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A decisão ocorre após análise da Secretaria de Educação (SEEDF), que apontou que a nova sistemática poderia aumentar os valores recebidos por parte dos docentes, mas também reduzir os vencimentos de outros profissionais. Diante do cenário, o governo optou por interromper a mudança e manter o modelo atual de pagamento.

A gestão também anunciou a criação de um grupo de trabalho no âmbito da Secretaria de Educação para rediscutir o tema com participação direta da categoria, por meio do Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF). O objetivo é construir uma solução que preserve a remuneração dos profissionais.

A secretária de Educação interina, Iêdes Soares Braga, informou que a orientação é restabelecer a previsibilidade dos pagamentos, corrigindo distorções identificadas e garantindo que os professores temporários recebam a coordenação pedagógica nos moldes adotados anteriormente.

Entre as principais queixas da categoria está a metodologia de cálculo implementada no sistema EducaDF. Professores relatam prejuízos nos salários e nas horas destinadas à coordenação pedagógica, além de defenderem o pagamento integral da jornada conforme o piso, a garantia da carga completa de coordenação e o fim da redução salarial.